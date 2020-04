25.04.2020 12:14 Jetzt sollen Arbeitslose in der Pflege eingesetzt werden

Die Corona-Krise förderte eine wahnsinnige Personalknappheit in Pflegeberufen zutage. Das AMS will helfen und schrieb Arbeitslosen nun ein Mail mit der Bitte, sich für Jobs in Gesundheitsberufen zu melden.