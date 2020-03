26 Wochen kein Krankengeld wegen eines AMS-Fehlers

Manuela Reich (50) leidet unter Depressionen. Um wieder gesund zu werden, wollte sie sich krankschreiben lassen. Das AMS Eisenstadt hat sie aber falsch beraten.

Falsche Beratung beim AMS Eisenstadt

"Ich hätte das Jahr gebraucht, um gesund zu werden."

Manuela Reich (50) leidet unter Depressionen. Darum musste sie ihre Stelle als Verkäuferin aufgeben. Am Freitag, den 31. August 2019 hatte sie ihren letzten Arbeitstag – und die Krankmeldung für ein Jahr bereits in der Tasche.Gleich am Montag darauf ging sie zum AMS Eisenstadt. Reich wollte wissen, ob sie sich überhaupt arbeitslos melden muss. Daraufhin erhielt Reich eine fatale Fehlinformation. Sie könne sich nur für Sonntag arbeitslos melden, danach sei sie ja krankgeschrieben. Erst später erfuhr sie, dass sie – um 52 Wochen Krankengeld zu beziehen – entweder ein Arbeitsverhältnis braucht oder beim AMS gemeldet sein muss. Jetzt erhält sie es nur 26 Wochen.Im Gespräch mitzeigt sich die Burgenländerin enttäuscht. "Ich hätte das Jahr gebraucht, um wieder gesund zu werden." Jetzt hat sie nur bis Mai Zeit, um ihre Behandlung in einer Tagesklinik abzuschließen. Reich betont: "Ich habe mein Leben lang gearbeitet und will wieder arbeiten. Ich erzähle meine Geschichte nur, um andere Betroffene zu warnen." Das AMS teilt mit: "Zum konkreten Fall können wir Ihnen leider keine Auskunft erteilen."