Nest ging bei Gartenarbeit kaputt, Babyvögel gerettet

Gerade noch früh genug entdeckte man junge Amseln bei Gartenarbeiten. Das Nest wurde jedoch zerstört, jetzt sind die Jungvögel in der Vier-Pfoten-Station Haringsee.

Das Nest von drei kleinen Jung-Amseln wurde beim Umschneiden einer Thujen-Hecke zunächst nicht gesehen, zu gut war es versteckt: Bei den Gartenarbeiten wurde das Nest der zwitschernden Geschwister leider übersehen und zerstört. Doch immerhin konnten die drei unversehrt überleben.Jetzt werden die drei Kleinen in der Eulen- und Greifvogelstation in Haringsee (Bezirk Gänserndorf) vorübergehend betreut. Viele jungen Singvögel sind in ihren Nestern sehr leise, um nicht zur Beute für Katzen und Co zu werden. Leider kommt es deshalb aber auch immer wieder zu Unfällen bei Baum- und Heckenschneidearbeiten.