An diesen Orten gibt es die schönsten Sonnenuntergänge

Reisejournalisten haben entschieden. In einem Ranking wurde über die schönsten Orte, um einen Sonnenuntergang zu sehen, abgestimmt.

Morgenröte und Sonnenuntergänge werden viele von uns nach der Zeit der Isolation wieder vermehrt sammeln wollen, wenn der Luxus, von zuhause aus die eindrückliche Färbung des Himmels zu sehen, nicht besteht. Auch in Urlauben spielt die Kugel am Firmament eine große Rolle. Sie macht Reisen erst komplett.Die Magie der Himmelsröte war bereits der Antike bewusst. Verschiedene Namen und Mythen stehen für ein und dasselbe Phänomen. Sonne in Form von Licht hat immerhin lebenserhaltenden Charakter. Was durchaus anbetungswürdig ist. In vielen Dichtungen und Kunstwerken der Welt hat sie sich daher ihren Thron verdient und bis heute übt sie eine Faszination auf den Menschen aus.Vor allem in Kombination mit einer Uferlage wirken sie gleich noch traumnaher. Dabei spielt die Dramatik der Inszenierung des Schauspiels eine Rolle. Die Strahlen der leuchtenden Kugel werden fast eins mit dem Horizont und verschwimmen mit der Wasseroberfläche des Meeres. Ein romantisches Spektakel und gleichzeitig eines des Untergangs.Reisejournalisten aus 46 Ländern durften nun über ihre Favoriten abstimmen und ihre Eindrücke mit uns teilen. In der Bildstrecke findest du die gekürten Orte mit den schönsten Sonnenuntergängen der Welt.