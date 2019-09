Andreas Gabalier: "Ich habe Silvia vernachlässigt"

Nach sechs Jahren Beziehung gehen Andreas Gabalier und Silvia Schneider fortan getrennte Wege. Auf Facebook äußerte sich der Schlager-Star zum Liebes-Aus.

„Keine Liebe war es nicht" – mit diesem Zitat leitete Silvia Schneider (37) Sonntag ein Posting auf Facebook ein , in dem sie die Trennung von Andreas Gabalier (34) bekannt gab.Die Moderatorin und der Sänger gehen nach mehr als sechs Jahren Beziehung getrennte Wege. "Ganz furchtbar ist, wenn die Liebe plötzlich woandershin fällt. Das ist immer dumm … Oft scheitert es an der Zeit, die man sich nicht nehmen will, weil sie ja so kostbar ist", suchte Schneider nach den passenden Worten für die Trennung.Die Gründe? Schneider äußert sich im Posting eher kryptisch, Gabalier wird – im Interview mit der "Bild" 24 Stunden vor Schneiders Posting – schon deutlicher."Ich habe Silvia in den letzten Jahren zu wenig Zeit geschenkt. In unserer Beziehung ist einfach zu viel auf der Strecke geblieben… das nehme ich auf meine Kappe", so der Schlager-Star.Er habe sich viel Zeit für Sport und Freunde herausgenommen und Silvia dadurch vernachlässigt: „Das tut mir leid." Gabalier wurden auch Affären mit anderen Frauen nachgesagt, an den Gerüchten sei aber nichts dran, so der Sänger: "Ich habe keine Ambitionen auf andere Frauen. Ich bin ein treuer Mensch."Das Private sei hinter seinem beruflichen Erfolg zurückgeblieben: "Ich frage mich manchmal, ob ich Silvia überhaupt verdient habe. Sie ist die großartigste Frau, die ich je an meiner Seite gehabt habe."Sonntagabend äußerte sich dann auch Gabalier auf Facebook: "Im Pulsschlag der Gezeiten hab ich mein Herz verloren! Dank euch, meinen lieben Fans kann ich Berge versetzen, die größten Stadien füllen und Millionen von Menschen mit meiner Musik verbinden! Das Wichtigste jedoch, habe ich leider nicht geschafft! ...und das zerreißt mir mein Herz!"