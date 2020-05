Musik-Star muss wegen Corona als Chauffeur jobben

Andy Lee Lang, einer der bekanntesten Rock-'n'-Roll-Musiker des Landes, steht vor den Trümmern seiner Existenz. In der Coronakrise suchte er einen Job als Fahrer, um sich über Wasser zu halten.

Der Corona-Shotdown in Österreich hat zwar Menschenleben gerettet, jedoch unzählige Existenzen zerstört. Vor allem die Kunst- und Kulturszene leidet massiv unter der Einstellung des gesellschaftlichen Lebens. Wie berichtet, kritisierte etwa Lukas Resetarits Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek ("Blasen wir ihr den Marsch") hart. Nun wird ein weiteres Schicksal bekannt.Fachblatt-Verleger Christian W. Mucha ("Extradienst") teilt auf seiner Facebookseite berührende Worte über den heimischen Rock-'n'-Roll-Star Andy Lee Lang. Mucha: "Als mir mein Freund Andy Lee Lang vor einigen Wochen die Situationen seines Lebens und die ausweglose Einschnürung durch Corona drastisch erläutert hat ('Hallo christian, weißt jemanden, bei dem ich als Fahrer arbeiten könnt ...') ist mir schier das Herz gebrochen."Dass einem "so tollen Musiker, Künstler und echten Freund über Nacht die gesamte Existenzgrundlage zerbricht", möchte Mucha, wie er auf Facebook schreibt, nicht auf sich sitzen lassen. "Es hat ein Weilchen gedauert, aber heute Naht um vier Uhr Früh ist mir da was für ihn und uns alle eingefallen", erläutert der Verleger.Nämlich: "Dass jedes Unternehmen, das auf sich hält, uns telefonisch von einem (Klein-)künstler, den es unterstützt, begrüssen lässt." Die Idee sei ihm nächtens dabei gekommen, als er seiner Sekretärin für Montag einen Arbeitsauftrag auf Band sprechen wollte. Details zu seinem Vorhaben im Posting