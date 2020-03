Anhänger mit Kälbern stürzt ab – 5 Tiere tot

Am Samstagmittag ereignete sich in Albeck (K.) ein tragischer Unfall mit einem Vieh-Anhänger. Beim Absturz eines Hängers verendeten fünf der sechs Tiere.

In der Kärntner Gemeinde Albeck ereignete sich am Samstagmittag ein tragischer Unfall. Ein 57-jähriger Landwirt hängte gegen 12 Uhr den Anhänger eines Viehkäufers an seinen Hoflader, um diesen von seinem Stallgebäude in der zum Hofbereich zu ziehen.Plötzlich brach der Kugelkopf der Anhängevorrichtung des Hofladers ab und der Anhänger rollte ca. 300 Meter über ein steil abfallendes Feld bis zu einem Wohnhaus. Dort prallte der Anhänger mit insgesamt sechs Kälbern gegen die Hauswand.Durch den Aufprall verendeten fünf Kälber im Anhänger, ein Kalb wurde verletzt. Am Wohnhaus und am Anhänger entstand erheblicher Sachschaden.Der Tierarzt war beim Eintreffen der Polizei bereits anwesend und kümmerte sich um das verletzte Kalb. Personen wurden nicht verletzt.