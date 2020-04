Becker-Tochter geht mit diesen Fotos aufs Ganze

Nippelblitzer und Leder-Mini - Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker, weiß genau, wie sie die Aufmerksamkeit der Presse und ihrer Fans auf sich zieht.

Immer wieder sorgt Anna Ermakova mit ihren teils sexy, teils skurrilen Aufnahmen für Aufregung bei ihren Followern und Schlagzeilen in den Medien. Die Tochter von Boris Becker scheut sich nicht, ihre Reize offen zur Schau zu stellen und weiß ganz genau, wie sie sich in Szene zu setzen hat.Erst vor wenigen Tagen präsentierte sich die 20-Jährige auf Instagram erneut von ihrer Schokoladenseite, inklusive Nippelblitzer! Darauf sitzt Anna ganz lässig auf dem Geländer einer Veranda und stellt ihre langen Beine unter einem Minirock zur Schau. Und ihr beiger Rollkragen-Pullover zeigt dabei offensichtlich mehr als er verdeckt. Denn auf dem Instagram-Foto ist deutlich zu sehen, dass Anna keinen BH trug. Ihre Follower waren von der Aufnahme jedenfalls sichtlich begeistert.Doch die Schnappschüsse auf der Veranda sind nicht die einzigen Bilder, mit denen das gefragte Model ihre Fans um den Verstand bringt. Auf Instagram veröffentlicht Anna regelmäßig Fotos von sich, auf denen sie sich in knappen Outfits zeigt und so die Gemüter erregt.Ob im schwarzen Leder-Mini, knappen Bikini oder Kleid mit XXL-Ausschnitt - Anna Ermakova geht gerne aufs Ganze und geizt dabei nicht mit ihren Reizen, wie die Aufnahmen im folgenden Video zeigen.