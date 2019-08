Becker-Tochter (19) postet Bikini-Foto, Fans rasten aus

Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker, urlaubt gerade in Monaco. Von dort postet das Model immer wieder heiße Bilder auf Instagram.

Ob im engen Mini-Kleid mit Mega-Ausschnitt oder im Bikini am Strand - Anna Ermakova zeigt sich auf ihrem Instagram-Account gerne freizügig und gewährt ihren Fans damit tiefe Einblicke.Nun erhitzt die 19-jährige Tochter von Tennis-Legende Boris Becker erneut die Gemüter ihrer Follower. Derzeit macht das Model nämlich gerade Urlaub in Monaco und hält ihre Fans mit Fotos auf dem Laufenden.Mit ihrem neuesten Foto sorgt sie nun aber wieder für mächtig Gesprächsstoff - und auch für Schlagzeilen. Darauf präsentiert sich Anna nämlich in einem schwarzen Bikini mit Cut-outs.Der Zweiteiler bringt besonders die langen Beine der 19-Jährigen zu Geltung. Auf den Bikini-Fotos setzt das Model ihren Traum-Körper dabei gekonnt in Szene und geizt dabei auch nicht mit ihren Reizen.Sehr zur Freude ihrer Fans übrigens, die von den Urlaubs-Schnappschüssen gar nicht genug bekommen und Anna für ihre Top-Figur loben."Liebe Anna, du hast einfach einen perfekten Körper", ist etwa unter den vielen Kommentaren auf Instagram zu lesen. Ob sich die Fans bald auf mehr Fotos freuen dürfen...?(wil)