Anna (22) ist das neue Steyrer Christkindl

Das neue Steyrer Christkindl ist gefunden: Anna Springer (22) aus Dietach in Steyr verstärkt gemeinsam mit Stefanie Loibingdorfer (25) das Christkindl-Team.

Pädagoginnen setzten sich durch

Die Christkindlstadt hat wieder gesucht. Und zwar frischen Christkindl-Nachwuchs. Wir berichteten 12 Bewerberinnen hatten sich auf den Aufruf des Tourismusverbands Steyr gemeldet, fünf schafften es schließlich in die Endauswahl und mussten sich in einem kleinen Casting mit Kostümanprobe und Vortragen des Christkindl-Prologs beweisen.Überzeugen konnten am Ende diese zwei Kandidatinnen: Anna Springer aus Dietach in Steyr. Die 22-Jährige ist Kindergartenpädagogin.Und Stefanie Loibingdorfer (25). Sie ist Sozialpädagogin und arbeitet in einem Hort für beeinträchtigte Kinder in Traun.Die beiden werden das Christkindl-Team um Teresa Schweinschwaller – sie wurde im vergangenen Jahr als neues Christkindl ausgewählt – verstärken.