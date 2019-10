Anonyme Firma zahlt dir 115.000 € für dein Gesicht

Ein Unternehmen ist bereit, über 100.000 Euro auf den Tisch zu legen, um an die Rechte eines Gesichts zu kommen. Dieses würde dann ein Roboter bekommen.

Skepsis im Netz

Hast du ein "freundliches Gesicht" und noch ein wenig Platz auf deinem Bankkonto? Dann verkaufe doch einfach die Rechte an Mund, Ohren, Augen, Nase und den ganzen Rest. Schon könnten 115.000 Euro zu dir flattern.Wozu das Ganze? Eine unbekannte Firma möchte ihrem humanoiden Roboter ein nettes Antlitz verpassen. Dieser soll in Zukunft als "virtueller Freund" eingesetzt werden. Besonders für Senioren. Aus diesem Grund ist das Unternehmen an einem extra "freundlichem Gesicht" interessiert. Man möchte bereits kommendes Jahr in Produktion gehen und tausende Roboter weltweit produzieren.Auffällig ist jedoch, dass die Firma nicht sonderlich viel über sich preis gibt. Auf der Homepage hält man sich mit Details bedeckt, versichert indes, dass Kandidaten, die in Frage kommen, über die weiteren Schritte penibelst aufgeklärt werden. Man habe mit dem Designer und den Investoren ein Vertrag abgeschlossen, dass nur jene Personen, die für das Projekt relevant sind, eingeweiht werden.Im Netz werden kritische Stimmen laut. So fragen sich einige, weshalb das Unternehmen nicht einfach Programme nutzt, die ein "Fake Gesicht" herstellen können. Diese sind mittlerweile nämlich kaum von einem realen Gesicht zu unterscheiden.Was es also genau mit der Firma auf sich hat, ist noch unklar. Dort besteht man aber weiterhin darauf, dass die Menschheit im kommenden Jahr eine Revolution erleben wird.