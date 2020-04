LASK: Corona-Alarm vor dem ersten Training

Am Montag nahm der LASK als erster heimischer Klub das Training wieder auf. Ein Spieler und ein Betreuer fehlten - ein Test wies eine leichte Viruslast auf.

LASK-Kicker erleichtert

Rapid und Salzburg starten morgen

Wie bereits angekündigt , nahm der heimische Spitzenreiter Montagvormittag um 10 Uhr als erster Bundesliga-Klub das Training wieder auf.Natürlich nur unter ganz speziellen Auflagen. Es darf nur in Gruppen von maximal sechs Spielern trainiert werden, zwischen Spielern und Betreuern ist ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten.Co-Trainer Andi Wieland und Stürmer Joao Klauss suchte man aber vergeblich. Wie Präsident Siegmund Gruber im Rahmen einer Pressekonferenz am Rande des Spielfelds der Raiffeisen-Arena mitteilte, wurde bei den ersten Tests der beiden am Samstag eine "leichte Viruslast festgestellt".Der folgende Test am Sonntag war dann aber wieder negativ. Beim nächsten negativen Ergebnis dürfen auch Wieland und Klauss auf den Platz.Das folgende Training von Kapitän Gernot Trauner und Co. durften die Journalisten in einem extra markierten Bereich zehn Minuten beobachten, um dann das Stadion über einen markierten Ausgang gemeinsam wieder zu verlassen.Die LASK-Kicker waren sichtlich erleichtert, nach so langer Zeit (das letzte Pflichtspiel fand am 12. März gegen Manchester United statt) wieder auf dem Rasen zu stehen. "Wir sind froh, dass wir wieder zurück auf dem Platz sind und trainieren dürfen. Der Verein hat eine tolle Vorarbeit geleistet", so Kapitän Gernot Trauner.Spieler und Betreuer der Schwarz-Weißen hatten sich schon am vergangenen Samstag Corona-Tests unterzogen."Es ist alles sehr professionell abgelaufen. Ich muss dem Präsidium ein Kompliment aussprechen. Wir sind erst einmal froh, dass wir wieder unserer Arbeit nachgehen können", so Trainer Valérien Ismaël.Die anderen Klubs gehen es etwas ruhiger an. Salzburg, Rapid, Sturm Graz und Wolfsberg sollen morgen mit dem Training beginnen.Austria Wien, Mattersburg und spusu St. Pölten planen den Auftakt für Mittwoch, am Donnerstag soll es bei Hartberg und Altach wieder losgehen. Die Admira und WSG Tirol wollten sich am Sonntag noch nicht festlegen.Den Wiederankick in der Liga visieren die Bundesliga-Verantwortlichen Mitte Mai an.