LASK ist Erster! So starten die Klubs die Vorbereitung

Der Ball rollt wieder! Die Bundesliga-Klubs dürfen am Montag wieder das Training aufnehmen. Wer ist Erster, wer lässt sich mehr Zeit? Hier die Übersicht.

Am 8. März hat das Coronavirus die heimische Bundesliga brutal unterbrochen. Seither herrschte völliger Stillstand. Doch nun können die Klubs wieder das Training aufnehmen. Natürlich unter speziellen Auflagen. Es darf nur in Gruppen von maximal sechs Spielern trainiert werden, zwischen Spielern und Betreuern ist ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. Auch strikte Hygiene-Maßnahmen sind zu beachten, um die Ansteckungsgefahr gering zu halten.Der Tabellenführer prescht voran. Der LASK legt die erste Einheit bereits am Montag ein. Die Spieler der Linzer unterzogen sich bereits am Samstag einem Coronavirus-Test und treffen sich am Montag um 10 Uhr zur ersten Einheit. Bei der kurzen Pressekonferenz mit den Klub-Bossen unmittelbar zuvor müssen Journalisten Masken tragen und einen Mindestabstand von zwei Metern halten.Am Dienstag startet bei Rapid, Meister Salzburg, Sturm Graz, Wolfsberg und Austria Lustenau das Training. Rapid-Coach Didi Kühbauer erklärt die besonderen Maßnahmen: "Die Spieler kommen zeitversetzt in ihren Sechser-Gruppen unmittelbar vor Beginn zum Training. Nach der Einheit geht es sofort zurück in die Kabine. Sie bekommen von uns trockenes Gewand und müssen sich dann sofort vom Stadion entfernen."Austria Wien, Mattersburg und spusu St. Pölten planen den Auftakt für Mittwoch, am Donnerstag soll es bei Hartberg und Altach wieder losgehen. Die Admira und WSG Tirol wollten sich am Sonntag noch nicht festlegen.Auch bei den Coronavirus-Tests der Spieler gibt es unterschiedliche Herangehensweisen der Klubs. Salzburg und der LASK ließen alle Spieler testen und meldeten keine Probleme. Bei der Austria sollen am Montag Tests durchgeführt werden. Im Gegensatz zu Rapid denkt man bei Sturm über Tests vor dem Trainings-Auftakt nach. Beim WAC hat man sich noch nicht festgelegt, bei der Admira und Wattens gibt es noch keine konkreten Pläne.