Apache verkauft komplette Tour in 17 Minuten aus

Seine Songs stürmen nacheinander die Charts. Nun die Machtdemonstration vor der ersten Tour.

WIrd es Zusatzshows geben?

Ganze vier Mal (!) ist der Newcommer in den Top 10 der österreichischen Charts. Und das obwohl er seit knapp einem Jahr überhaupt Songs veröffentlicht. Der 21-Jährige gilt als das Rap-Phänomen der Stunde. Auf Spotify überholte er mit seinen Streamingzahlen innerhalb kürzester Zeit alle möglichen Musiker im deutschsprachigen Raum. Lediglich Capital Bra und Samra sind noch vor Apache. Die Besonderheit bei ihm aber: Er hat kein einziges Feature auf seinem Kanal und noch nicht einmal ein Album veröffentlicht. Lediglich eine EP ist seit kurzem draußen. Sogar die schaffte es auf Platz 4 der deutschen Album-Charts, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, da es keine physischen Verkäufe gab. Alben katapultieren sich allen voran wegen der Deluxe-Boxen an die Spitze der Charts.Nun folgte mit der Ankündigung der Tour für 2020 eine weitere Machtdemonstration: Am Montag startete der Verkauf für die Tickets. In zehn Städten macht der Rapper Halt, unter anderem auch in Wien. Doch nach nur 17 Minuten war Schluss. Nach dieser kurzen Zeit waren alle Karten restlos vergriffen. Kein einziges Ticket konnte mehr gekauft werden. Einige Fans sind nun enttäuscht, dass sie gar nicht die Chance hatten, eine Karte zu kaufen.Auf Instagram postete Apache: "Geduld". Was er damit genau meint ist unklar. Viele vermuten jedoch, dass die Shows entweder hochverlegt werden oder dass es Zusatzshows geben wird. In Wien kann man den Rapper noch heuer sehen. Am 17. November kommt er gemeinsam mit Bausa in die Arena und eröffnet für ihn die Show.