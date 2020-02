App zeigt, wie du dich vor Corona schützen kannst

Ein neues App-Update enthält nützliche Tipps im Umgang mit dem neuen Coronavirus, das in Österreich für Aufregung sorgt.

Laufend tauchen in Österreich neue Coronavirus-Verdachtsfälle auf. Viele möchten nun wissen, wie der optimale Schutz aussieht, haben Fragen zur Vorsorge oder wünschen sich konkrete Handlungsanweisungen.Das Rote Kreuz Tirol stellt über seine App "Erste Hilfe Microtraining" für iOS und Android ab sofort die Empfehlungen der Landessanitätsdirektion Tirol in digitaler Form kostenlos zur Verfügung. "Uns ist eine flächendeckende und schnelle Verbreitung dieser Informationen in der Bevölkerung ein wichtiges Anliegen", sagt Thomas Fluckinger, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst des Landes Tirol. Über Push-Nachrichten werden die User über weitere wichtige Änderungen oder Informationen versorgt.Die App ist kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich, es ist eine Registrierung mit Namen und Postleitzahl nötig. Auf dem Smartphone können mit der Anwendung Erklärvideos angesehen, digitale Lernkarten durchgesehen und offizielle Empfehlungen durchgelesen werden.