Apple Arcade macht das iPad zur Spielekonsole

Das Spiele-Abo von Apple birgt einige Perlen und ermöglicht in Kombination mit dem neuen Controller-Support komfortables Gaming.

Apple Arcade kommt genau zum richtigen Zeitpunkt: Mit dem Update auf iPad OS unterstützt Apples Tablet jetzt auch Controller von PlayStation 4 und Xbox One. Das Gleiche gilt übrigens auch für Apple TV und iPhones. Ein zentrales Argument vieler PC- und Konsolenspieler gegen Mobile-Gaming, nämlich die sperrige Steuerung über den Touchscreen, fällt damit weg. Und das nun neu gestartete Spiele-Abo räumt auch mit einem zweiten oft genannten Kritikpunkt auf: Sämtliche Spiele in "Arcade" sind Vollversionen und kommen ohne lästige Mikrotransaktionen aus.Rund 70 Spiele stehen zum Start zur Verfügung, an die 100 sollen es in den kommenden Wochen werden. Zwar fällt ein beträchtlicher Teil davon in die Kategorie "Casual Gaming", einige Perlen haben uns aber echt begeistert und jeder, der ein Herz für Indie-Spiele hat, sollte Arcade unbedingt ausprobieren. Zumal der erste Monat kostenlos ist. Einzige Falle: Das Abo verlängert sich automatisch. Wer nicht rechtzeitig kündigt, zahlt fünf Euro pro Monat. Google plant übrigens ein ganz ähnliches Angebot, derzeit ist das Android-Spieleabo aber nur in den USA verfügbar.In Sayonara Wild Hearts schlüpfst du in die Rolle einer jungen Frau, der das Herz gebrochen wird und die sich ihren inneren Dämonen stellt. Du begleitest sie auf einer Reise durch wunderschön stilisierte Neon-Welten und treibst deinen High Score durch das Sammeln von Herzen in die Höhe. Das Spiel, das auch auf Nintendo Switch und PlayStation 4 erhältlich ist, begeisterte uns vor allem mit seinem tollen Soundtrack – eine Erfahrung, die wir uneingeschränkt weiterempfehlen können.Vier Worte:. Oceanhorn 2 erinnert extrem stark an den Switch-Hit "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Grafikstil und Spielprinzip sind so ähnlich, dass man dem Titel die dreiste Kopie übel nehmen könnte. Allerdings macht Oceanhorn 2 Vieles richtig und ist kein bloßer Abklatsch. Was die Komplexität und die Länge der Story betrifft, kann die App nicht mit dem großen Vorbild mithalten. Aber wer ein gutes Echtzeit-RPG auf einem Apple-Gerät zocken will, kann damit nicht viel falsch machen.Fans von "Tony Hawk's Pro Skater" aufgepasst: Jetzt gibt es auch auf Mobilgeräten ein vollwertiges Skate-Spiel! Zwar bist du in "Skate City" strikt von links nach rechts unterwegs und kannst nicht wie in vergleichbaren Games eine Welt frei erkunden. Der Spielbarkeit auf dem iPhone und iPad kommt die reduzierte Komplexität aber sehr entgegen. Besonders gut gefallen auch der Comic-artige Grafikstil und der atmosphärische Soundtrack. Ideal, um zwischendurch eine Runde zu drehen und zu relaxen.Rundenstrategie hat durch mobiles Gaming ein kleines Comeback gefeiert – zurecht, wie wir finden! Schwelgt ihr heute auch noch in Erinnerungen an Titel wie "Jagged Alliance 2" oder fetzt euch liebend gerne in "XCOM 2" mit Aliens? Dann können wir euch Spaceland wärmstens empfehlen. Das rundenbasierte Strategiespiel im Weltraumszenario ist zwar nicht ganz so komplex wie die oben erwähnten Schwergewichte, bietet Einsteigern aber eine gute Herausforderung und macht auch Profis zwischendurch Spaß.Hast du als Kind auch so getan, als würde der Boden aus Lava bestehen, und bist wie ein Äffchen durch die Wohnung oder über den Spielplatz geturnt? Dann kannst du deine Kindheitserinnerungen mit "Hot Lava" wieder aufleben lassen. Aber: Unbedingt mit Controller spielen, sonst ist Frust vorprogrammiert.