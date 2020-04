Apple enthüllt sein neues Billig-iPhone SE 2020

Apple hat am Mittwoch sein neues iPhone vorgestellt. Es handelt sich um die zweite Generation des günstigen iPhone SE (2020) mit 4,7-Zoll-Retina-HD-Display.

Das neue iPhone kostet ab 479 Euro und erscheint in den Farben Rot, Schwarz und Weiß. Neben dem 4,7-Zoll-Retina-HD-LCD-Display (1334 x 750 Pixel bei 326 ppi) gibt es Touch ID in der Hometaste, Apples A13 Bionic Chip (auch im Apple iPhone 11 Pro zu finden) und "das beste Einzelkamerasystem aller Zeiten in einem iPhone" mit 12 Megapixel.Das neue iPhone SE soll Staub- und Wasserbeständigkeit besitzen. Vorbestellt werden kann es ab 17. April, eine Woche später kommt es in den Handel. In Österreich erscheinen drei Speichervarianten. Die 64-Gigabyte-Version kostet 479 Euro, 128 Gigabyte gibt es um 529 Euro und 256 Gigabyte um 649 Euro. Trotz schwach wirkender Kamera-Ausstattung soll die Software durch "Smart HDR" und Porträtmodus vieles wettmachen können.Neben optischer Bild­stabilisierung gibt es einen 5-fachen Digitalzoom. Möglich sind auch Panoramabilder bis zu 63 MP sowie 4K-Videoaufnahme bis zu 60 fps. Die Frontkamera knipst mit 7 Megapixel. Ansonsten; Gigabit fähiges LTE mit 2x2 MIMO und LAA4, 802.11ax WLAN 6 mit 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0 und NFC mit Lesemodus.Das Smartphone misst 67,3 x 138,4 x 7,3 Millimeter und wiegt nur 148 Gramm. Überraschung: Das neue iPhone SE kann kabellos geladen werden und bietet eine Dual-SIM-Möglichkeit. geladen soll das Smartphone mit einem 18W-Adapter in gut 30 Minuten zur Hälfte sein. Allerdings soll in der Packung nur ein 5W-Adapter vorhanden sein.