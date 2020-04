Bauarbeiter stürzt 13 Meter ab – und überlebt

Am Dienstag ereignete sich in Schladming, Bezirk Liezen, ein schwerer Arbeitsunfall. Ein Bauarbeiter stürzte 13 Meter ab. Dabei war er im Zuge des Abtransports ansprechbar

Ganz anders hätte für einen 50-Jährigen ein Arbeitsunfall in Schladming am Dienstag enden können. Denn dass der Bauarbeiter einen 13-Meter-Sturz in die Tiefe überlebte, gleicht einem Wunder.Der 50-Jährige war gegen 12:00 Uhr auf der Baustelle eines Mehrparteienhauses in der Erzherzog-Johann-Straße mit dem Entfernen von Mauerwerk beschäftigt. Beim Zuschlagen mit einem Schlegel verlor er das Gleichgewicht, stürzte rund 13 Meter in die Tiefe und schlug am Boden auf. Zu seinem Glück landete er auf lockerem Baustellenerdreich.Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und das Rote Kreuz wurde der ansprechbare Verletzte in die Schladminger Klinik eingeliefert und von dort vom ÖAMTC-Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg überstellt. Der Verunfallte trug einen Helm, das Arbeitsinspektorat wurde verständigt.