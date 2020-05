So schafft es die Queen zu Archies 1. Geburtstag

Archie Harrison Mountbatten-Windsor feiert seinen ersten Geburtstag fern von daheim in LA. Trotzdem mit dabei: Die Queen und Kates Kinder.

Video-Chat mit der Königin

Keine neuen Fotos zum Geburtstag

Harry, Meghan und Archie sitzen ohne den Rest der königlichen Familie in Los Angeles. Der Riss zwischen den Royals hat sichnoch vertieft. Es sah also ganz danach aus, dass der kleinste Royal seinen ersten Geburtstag ohne die Verwandtschaft verbringen muss.Seine Uroma, Queen Elizabeth II. will ihren Urenkel aber nicht im Stich lassen. Weil sie ihm nicht persönlich einen Kuss aufs Köpfchen drücken kann, greift sie zu moderner Technik. Meghan und Harry wollen sie per Zoom zur Feier zuschalten. Und nicht nur die Monarchin wird dem Einjährigen persönlich gratulieren. Auch seine Cousine und seine beiden Cousins, George, Charlotte und Louis, Kate und Williams Kinder, werden per Videoschaltung bei Archie anklopfen.In der Villa in Los Angeles wird es ansonsten eher ruhig zugehen. Meghan soll ihrem Buben einen zuckerfreien Kuchen gebacken haben. Als Highlight der Feier darf das Geburtstagskind mit Mama und Papa im Pool plantschen.Neue Fotos zum Geburtstag gibt es bei Meghan und Harry keines. Während Kate und William zu jedem feierlichen Anlass neue, süße Bilder ihrer Kids posten, haben die abtrünnigen Royals ihren Instagram-Account still gelegt.Selbst Queen, Opa Charles und Kate und William mussten mit alten Fotos gratulieren. Wie Klein-Harry inzwischen ausschaut, erfährt die Öffentlichkeit nicht.Der offizielle Account der Queen:Bei William und Kate ist die royale Welt noch in Ordnung und alle zusammen:Auch Opa Charles kann nur mit einem Uralt-Foto seines Enkerls aufwarten: