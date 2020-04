Harry und Meghan rechnen mit den Royals ab

Harry und Meghan arbeiten mit zwei Journalisten an einer exklusiven Biografie, die reichlich Zündstoff enthalten soll.

Meghan (38) und Harry (35) wollen nun endlich ihre Sicht der Dinge schildern und arbeiten mit zwei befreundeten Journalisten an einer exklusiven Biografie. Insider äußerten gegenüber der "Daily Mail" Befürchtungen, dass dabei der Rest der Windsors nicht gut davonkommen werde.Die 320-seitige Biografie, die am 11. August unter dem Titel "Thoroughly Modern Royals: Die reale Welt von Harry und Meghan" veröffentlicht werden soll, beleuchtet deren angespannte Beziehung zur königlichen Familie und die schmerzhafte Entscheidung, Großbritannien zu verlassen.Bei den beiden Autoren handelt es sich um Omid Scobie, einen Vertrauten Meghans, der über die Royals for Harper's Bazaar-Website schreibt, und Carolyn Durand, Produzentin des US-Senders ABC und seit 15 Jahren Royal-Journalistin für das Magazin "Elle". Palast-Insider befürchten, dass die beiden ein sehr schmeichelhaftes Portrait des strittigen Paares malen dürften."Die Zusammenarbeit mit biegsamen Autoren und Zeitschriftenjournalisten, während die als unangenehm erachteten gemieden werden, ist eine übliche königliche Praxis, aber für Harry und Meghan geht es nicht nur um das Image - für sie geht es ums Geschäft: ein wesentlicher Bestandteil des Selbstbranding- und Marketingprozesses", sagt Prinzessin Dianas ehemaliger Privatsekretär Patrick Jephson zur "Daily Mail".Dementsprechend wenig schmeichelhaft dürfte der Rest des Buches ausfallen. Der Buckingham Palast erwartet eine Abrechnung mit der Monarchie. Auch weil das letzte Interview für das Buch kurz vor der Abreise nach Kanada, also während des "Megxit" und dem Skandal um Prinz Andrews Freundschaft mit dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein, gegeben wurde.In der Zeit waren die Verwerfungen zwischen dem Herzog und der Herzogin von Sussex und dem Rest der royalen Familie besonders groß. Damals meinte Harrys Bruder, Prinz William verbittert: "Ich habe unser ganzes Leben über einen schützenden Arm um meinen Bruder gelegt, ich kann es nicht mehr – wir sind keine Einheit mehr. Offenbarungen über die anscheinend überhebliche Art der Herzogin sorgten für Unbehagen. Es stellte sich heraus, dass es einen Streit zwischen Harry und einem der engsten Helfer der Königin über die Tiara gegeben hatte , die die Herzogin bei ihrer Hochzeit tragen wollte.Mehrere Diademe waren in Betracht gezogen worden, aber die Königin wollte nicht diejenige verleihen, die Meghan bevorzugte. Worte wurden ausgetauscht und Harry trat zurück. Auf dem historischen Sandringham-Gipfel mit der Königin im Januar wurde angekündigt, dass Harry und Meghan ihr königliches Leben aufgeben und ihr Glück in Amerika suchen würden. Sie einigten sich darauf, keine Geschäfte abzuschließen, die die Monarchie in Verruf bringen würden.Das Paar, von dem angenommen wird, dass es in einer sonnigen Wohnanlage in Beverly Hills lebt, stürzte sich seitdem in Arbeit. Meghan trat letzte Woche in einer US-Morgensendung auf, um für eine Disney-Dokumentation über Elefanten zu werben Freunde des Paares bestätigten, dass die Veröffentlichung des Buches im August geplant ist, vorbehaltlich rechtlicher Bedenken in letzter Minute. Die Queen ist garantiert "not amused".