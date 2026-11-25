i Dieter Nuhr hat Krebs. IMAGO/Swaantje Hehmann Comedian hat Krebs ARD streicht ganze Sendung nach Dieter Nuhrs Diagnose Der Kabarettist hat ein Hodgkin-Lymphom. Die ARD verzichtet auf einen Ersatz und plant bereits mit seiner Rückkehr im Frühjahr 2027. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für Fans des deutschen Kabarettisten Dieter Nuhr: Der 64-Jährige ist an Krebs erkrankt. Bei ihm wurde ein Hodgkin-Lymphom festgestellt, eine Form von Lymphdrüsenkrebs.

Die Diagnose machte Nuhr am Montag auf Instagram öffentlich. Er zeigte sich dabei optimistisch: Das Hodgkin-Lymphom sei "sehr gut heilbar".

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Die ARD hat nun reagiert, wie "Promiflash" berichtet: Der Sender streicht den satirischen Jahresrückblick komplett. Die für den 14. Dezember geplante Aufzeichnung im Berliner Friedrichstadt-Palast findet nicht statt. Die Ausstrahlung am 17. Dezember entfällt.

ARD blickt bereits auf das Comeback

Einen Ersatzmoderator sucht die ARD nicht. Stattdessen blickt der Sender zuversichtlich in die Zukunft: Man rechne damit, dass Nuhr im Frühjahr 2027 zurückkehrt. Mit einem Augenzwinkern hieß es, das kommende Jahr werde "umso mehr humorvoller Stoff" für den Satiriker liefern.

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Nuhr selbst begegnet der Situation mit dem für ihn typischen Humor. Wegen der Therapie sagt er alle Termine bis zum Frühjahr ab. "Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!", schrieb er auf Instagram. Die Absage seines Jahresrückblicks kommentierte er: "Eieiei! Passt mir gar nicht... Habe so viel Material..."