i Dieter Nuhr APA-Images / dpa / Soeren Stache Kabarettist zieht sich zurück Dieter Nuhr hat Krebs – alle Auftritte abgesagt Schock-Nachricht von Dieter Nuhr! Der beliebte Kabarettist ist an Krebs erkrankt. Nun muss der 66-Jährige eine Zwangspause einlegen. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 14:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer traurigen Nachricht meldet sich Dieter Nuhr (66) am Montag bei seinen Fans. Auf Instagram macht der deutsche Kabarettist öffentlich, dass bei ihm Krebs festgestellt wurde. Die Diagnose hat nun auch weitreichende Folgen für seine Karriere.

"Ich habe heute mal eine unangenehme Nachricht", beginnt der TV-Star seinen Beitrag. Bei ihm sei ein sogenanntes Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden. Dabei handelt es sich um eine Krebserkrankung des lymphatischen Systems.

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Alle Auftritte abgesagt

Trotz der erschütternden Diagnose versucht Nuhr, positiv zu bleiben. Die Erkrankung sei laut dem 66-Jährigen gut heilbar. Allerdings müsse er sich nun einer Therapie unterziehen. Deshalb zieht der Kabarettist vorerst die Reißleine: Sämtliche Bühnenauftritte und Fernsehsendungen bis zum Frühjahr 2027 werden abgesagt. Auch sein traditioneller Jahresrückblick fällt ins Wasser.

Besonders bitter für den Comedian: Er hatte bereits jede Menge Material für die Sendung gesammelt. Dass er seine beruflichen Pläne nun auf Eis legen muss, passt ihm überhaupt nicht.

Nuhr gibt sich kämpferisch

Unterkriegen lassen will sich der 66-Jährige aber nicht. Mit einer Portion Humor blickt er bereits nach vorne: "Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!"

In den Kommentaren sammeln sich bereits zahlreiche Genesungswünsche von Fans und Kollegen. Wann Dieter Nuhr wieder auf der Bühne stehen wird, ist derzeit noch unklar. Vorerst steht seine Gesundheit an erster Stelle.