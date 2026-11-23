i "Star Trek"-Regisseurin überrascht mit neuer Serienidee. Imago; APA-Images / Starpix "Leute hier eher konservativ" Hollywood-Regisseurin will Kultserie in Wien drehen "Star Trek"-Regisseurin Valerie Weiss hat sich in die österreichische Hauptstadt verliebt und verrät "Heute" ihre ungewöhnlichen Pläne. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

New York war gestern, jetzt könnte Wien zur Kulisse einer neuen Frauenserie werden. Valerie Weiss, die bereits bei zwei Staffeln der Erfolgsserie "Star Trek: Strange New Worlds" Regie führte, hat eine ganz besondere Idee für die österreichische Hauptstadt.

Statt Raumschiffen und fremden Galaxien schwebt ihr diesmal eine Serie voller Frauenfreundschaften, Kultur und Liebe vor.

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Cosplayer verwandeln Messe Wien in Fantasywelt i ?

Im Gespräch mit "Heute" auf der Comic Con schwärmt die amerikanische Filmemacherin von Wien. Die Stadt hat sie bereits gemeinsam mit ihrer Tochter erkundet. Diese studiert Ballett in München und absolvierte ein zweiwöchiges Praktikum in Wien. Ihre Mutter begleitete sie und nutzte die Gelegenheit, die österreichische Hauptstadt kennenzulernen.

Valerie Weiss im "Heute"-Talk. Heute

"Sex and the City" auf Wienerisch

Und dabei kam der Hollywood-Regisseurin eine Idee: Warum nicht eine Serie im Stil von "Sex and the City" in Wien drehen? "Eine Geschichte über eine Frau in einem bestimmten Alter, ihr Sozialleben, ihre Freundschaften – ich liebe solche Geschichten und kulturelle Unterschiede", erzählt Weiss begeistert.

Einen kleinen Seitenhieb auf die Österreicher kann sich Weiss dabei allerdings nicht verkneifen. "Ich weiß nicht, ob man hier das Wort 'Sex' sagen darf, die Leute hier sind eher konservativ", scherzt die Regisseurin.

Wiener Kultur als Hauptattraktion

Auch über die mögliche Handlung hat sich die Filmemacherin bereits Gedanken gemacht. Im Mittelpunkt könnte eine Frau stehen, die von der kulturellen und künstlerischen Vielfalt Wiens begeistert ist und sich auf das gesellschaftliche Leben der Stadt einlässt.

Besonders die Bedeutung von Kunst und Kultur in der österreichischen Hauptstadt fasziniert Weiss. Genau diese Besonderheiten würde sie gerne in einer Serie aufgreifen. Ob aus der Idee tatsächlich ein Filmprojekt wird, ist noch offen.