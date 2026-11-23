i Thomas Gottschalk und Ex-Frau Thea. APA-Images / dpa / Matthias Balk Glücklich über Enkerl Thomas Gottschalk darf sich über Nachwuchs freuen In der Familie Gottschalk gibt es Grund zur Freude! Thomas Gottschalk und seine Ex-Frau Thea dürfen sich offenbar über ein weiteres Enkelkind freuen. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Baby-Glück bei den Gottschalks! Thea Gottschalk überrascht ihre Instagram-Follower mit einer süßen Nachricht.

Die 80-Jährige teilt ein Foto, auf dem sie ein Neugeborenes liebevoll im Arm hält. Dazu schreibt sie überglücklich: "Huhuu, ein neues Enkelbaby in New Jersey. So glücklich."

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Welcher Sohn ist wieder Papa geworden?

Wer die stolzen Eltern des Babys sind, verrät Thea allerdings nicht. Die ehemalige Ehefrau von Showmaster Thomas Gottschalk hat zwei Söhne: Roman (44) und Tristan (37).

Vieles deutet darauf hin, dass der jüngere Sohn Tristan erneut Vater geworden ist. Er lebt an der US-Ostküste, während sein älterer Bruder Roman mit seiner Familie in Kalifornien zu Hause ist.

Familie Gottschalk wächst weiter

Für Thomas und Thea Gottschalk ist das Großeltern-Dasein längst nichts Neues. Bereits 2010 wurde Tristan zum ersten Mal Vater. Acht Jahre später bekam auch Roman einen Sohn namens Sebastian. Der soll seinem berühmten Großvater sogar verblüffend ähnlich sehen.

Erst 2024 durfte sich Tristan erneut über Nachwuchs freuen. Damals kam eine Tochter zur Welt. Nun scheint die Familie Gottschalk wieder um ein Mitglied reicher zu sein.