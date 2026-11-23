i Bill und Tom Kaulitz (v.l.) moderieren " ZDF/Ariel Oscar Greith Erste Gäste bestätigt Kaulitz-Brüder bringen Mega-Stars zu "Wetten, dass..?" Die Vorfreude auf das große "Wetten, dass..?"-Comeback steigt! Jetzt steht fest, welche zwei Hollywood-Größen kommen. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 5. Dezember ist es endlich so weit: Bill und Tom Kaulitz (37) übernehmen erstmals die Moderation der Kultshow "Wetten, dass..?". Damit treten die Tokio-Hotel-Zwillinge in die Fußstapfen von TV-Legende Thomas Gottschalk (76).

Für ihre Premiere haben sie sich jetzt gleich zwei echte Hollywood-Schwergewichte geschnappt.

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Hollywood-Stars kommen zur Show

Wie das ZDF am Montag bekannt gab, werden Dwayne "The Rock" Johnson (54) und Kevin Hart (47) auf der berühmten Show-Couch Platz nehmen. Die beiden Schauspieler reisen dafür extra nach Halle an der Saale und werden als Wettpaten bei den außergewöhnlichen Herausforderungen mitfiebern.

Die beiden US-Stars sind ein eingespieltes Team. Gemeinsam standen sie bereits für mehrere Hollywood-Produktionen vor der Kamera, darunter die erfolgreiche "Jumanji"-Filmreihe. Ab 23. Dezember sind sie außerdem wieder gemeinsam im neuen Film "Jumanji: Open World" zu sehen.

Ob noch weitere internationale Superstars auf der Couch landen, bleibt vorerst geheim. Das ZDF hat bislang keine zusätzlichen prominenten Gäste bestätigt.

Dwayne Johnson kommt zu den Kaulitz-Brüdern. IMAGO/Avalon.red

Kaulitz-Zwillinge haben große Pläne

Für Bill und Tom wird die Moderation der legendären Samstagabendshow zur besonderen Herausforderung. Nervös scheinen die beiden allerdings nicht zu sein. Vor allem die prominenten Gäste und die spektakulären Wetten sollen im Mittelpunkt stehen.

"Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten", erklärt Tom laut ZDF.

Sein Bruder Bill wünscht sich vor allem einen unterhaltsamen Abend mit vielen Emotionen. Neben lustigen Momenten soll die Sendung auch für Gänsehaut sorgen.

Auch abseits der berühmten Couch gibt es Neuerungen: Hazel Brugger übernimmt die Außenwette aus der Schweiz. Bereits um 19.25 Uhr stimmen Janin Ullmann und Marvin Fischer die Zuschauer mit einer Countdown-Sendung auf das große Comeback ein.

Auch österreichische Fans können mitfiebern: Die Show wird am 5. Dezember ab 20.15 Uhr live ausgestrahlt und gemeinsam mit dem ORF und dem Schweizer SRF produziert.