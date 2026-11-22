i Sandy hat mit Boris Becker seit der Trennung nicht gesprochen. IMAGO / Future Image Heftige Vorwürfe in neuer Doku Sandy über Boris Becker: "Mich zum Sündenbock gemacht" Sandy Meyer-Wölden erhebt in einer neuen Dokumentation schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Verlobten Boris Becker. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 16:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Sky-Doku "Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende" spricht Sandy Meyer-Wölden erstmals offen über die Trennung von der Tennis-Legende. Und ihre Aussagen haben es in sich.

Die 41-Jährige behauptet, Boris habe eine Nachricht von ihr völlig aus dem Kontext gerissen und damit zur "BILD"-Zeitung gebracht. "Ich habe aus der 'BILD'-Zeitung von unserer Trennung erfahren", so Sandy in der Doku.

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Wie "bunte.de" berichtet, habe sie ihm damals geschrieben: "Wenn du nicht antwortest, ist es wohl vorbei. Du antwortest nicht und redest nicht mit mir. Das heißt dann wohl, aus unserer Verlobung wird nichts?" Boris habe sich daraufhin als Opfer dargestellt, "um sein Image aufzupolieren".

"Er hat mich zum Sündenbock gemacht"

Sandy wirft Boris vor, sie öffentlich als die Böse hingestellt zu haben: "Ich habe bis heute nie wieder mit ihm geredet. Er hat mich zum Sündenbock gemacht." Die Beziehung der beiden dauerte 2008 nur rund drei Monate.

Damals erzählte Boris der "BILD" eine andere Version: Sandy habe ihm "plötzlich" per SMS mitgeteilt, dass Schluss sei. In seiner Autobiografie "Das Leben ist kein Spiel" (2013) schrieb er noch, er habe mit Sandy alt werden wollen.

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Becker kritisierte Sandys Lebensstil

In seinem Buch beschwerte sich Boris auch über Sandys Verhalten während der Beziehung: Sie habe nur noch "ihr Ding durchziehen" wollen – Rampenlicht, Partys und rote Teppiche. "Allem Anschein nach genoss sie ihre neue Popularität als Becker-Verlobte in vollen Zügen", so der Ex-Tennisprofi.