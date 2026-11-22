i Erik Stehfest wird wieder Papa. IMAGO/STAR-MEDIA Kind für Ex-"GZSZ"-Star Babyglück nach Ehe-Aus! Eric Stehfest wird wieder Vater Erst die Trennung, dann eine neue Liebe – und jetzt das Familienglück: Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest (37) und Freundin Sarah erwarten ein Baby. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Reality-Star und Ex-"GZSZ"-Darsteller Eric Stehfest schwebt im siebten Himmel. Am Sonntag verkündete der 37-Jährige auf Instagram die süßen Baby-News: Er und seine Freundin Sarah Scheil (36) werden Eltern.

"Wir sind überglücklich, freuen uns total. Es ist ein Wunschkind", sagte Stehfest. Vor rund drei Wochen haben die beiden von der freudigen Nachricht erfahren. Sarah arbeitet in einem Tattoostudio.

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Damit wächst ihre Patchworkfamilie um ein kleines Wunder, schreibt bild.de. Eric und Sarah haben jeweils zwei Kinder aus früheren Beziehungen – das neue Baby wird also bereits das fünfte Kind im Haushalt.

Trennung nach zehn Ehejahren

Erst 2025 hatten Eric Stehfest und seine Noch-Ehefrau Edith (31) nach rund zehn Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben. Aus der Ehe stammen Sohn Aaron (10) und Tochter Aria (5), die derzeit hauptsächlich beim Vater leben.

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Die neue Liebe zu Sarah machte der Ex-Dschungelcamper im Juli 2026 öffentlich und sprach bereits von seiner "großen Liebe". Damals ließ er auch durchblicken, dass er Sarah nach der Scheidung heiraten möchte. Die vier älteren Geschwister fiebern dem neuen Familienzuwachs bereits entgegen.