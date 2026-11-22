i Also lief doch was bei Dijana und Gigi. IMAGO/BOBO; IMAGO/BOBO Reality-Flirt bestätigt Dijana packt aus: Das läuft wirklich mit Gigi Birofio Dijana Cvijetic spricht erstmals offen über ihren Flirt mit Reality-Star Gigi Birofio. Eine Beziehung kam für sie aber nie infrage. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 12:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Spekulationen haben ein Ende: Reality-Sternchen Dijana Cvijetic hat erstmals offiziell bestätigt, dass zwischen ihr und dem 27-jährigen Gigi Birofio mehr als nur Freundschaft war.

Die beiden hatten in den vergangenen Monaten mit innigen Instagram-Posts für Aufsehen gesorgt.

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Klare Ansage zum Thema Beziehung

Im Interview bei der "The Hype Fight Night" sprach Dijana jetzt Klartext über die Flirtgerüchte.

"Doch, das haben wir aber auch bestätigt. Aber das war für mich von Anfang an klar: Für mich ist was Ernsthaftes nie im Leben, das geht nicht", sagte sie, wie es bei "Promiflash" heißt.

Böses Blut gibt es zwischen ihr und dem TV-Casanova trotzdem nicht. Dijana würde Gigi "als Mensch lieben", aber eben nicht als Partner.

Privat ein ganz anderer Mensch

Trotz ihrer klaren Haltung findet sie nur warme Worte für Gigi. Privat sei er ganz anders als vor der Kamera: "Er kann wirklich sehr, sehr, sehr süß sein. Und vor allem, wenn man halt auch alleine oder privat mit ihm ist, ist er schon ein bisschen ... also ein bisschen, er ist ein ganz anderer Mensch so. Ich mag auch das Verpeilte an ihm, und er ist halt einfach süß."

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Deutlich kritischer sieht Dijana dagegen Gigis Auftritte in Reality-Shows. Sein Verhalten vor der Kamera kann sie nicht verstehen. "Ganz schlimm, also fremdschämen. Ich habe gestern auch bei 'Germany Shore' gesagt: Der Schlimmste war zu 1.000% der Gigi", gab sie offen zu.