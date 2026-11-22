i Bei Anna Rossow und Dominik Stuckmann hat es gefunkt. IMAGO/Future Image 4 Jahre nach Show Sind die Ersten! "Bachelor" heiratet seine letzte Rose Vier Jahre nach der letzten Rose gaben sich Dominik Stuckmann und Anna Rossow das Ja-Wort. Sie schrieben damit Bachelor-Geschichte. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 09:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eine Premiere in der Geschichte des deutschen "Bachelors": Erstmals hat ein deutscher Rosenkavalier seine Auserwählte geheiratet. Dominik Stuckmann (34) und Anna Rossow (38) gaben sich am Samstag das Ja-Wort.

Die Trauung fand im Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt statt. Ganz im Zeichen der Romantik war die Feier bewusst klein gehalten – nur 20 Gäste waren bei der intimen Zeremonie dabei.

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Wie es bei "Bunte" unter Berufung auf die "Bild"-Zeitung heißt, hatte Stuckmann bereits vor einem Jahr um Rossows Hand angehalten. Das Paar hatte sich 2022 während der Dreharbeiten zu "Der Bachelor" kennengelernt. Im Finale überreichte Stuckmann Rossow die letzte Rose.

Aufregung vor dem großen Tag

Wie aufgeregt der 34-Jährige vor der Hochzeit war, verriet er zwei Tage vorher beim RTL-Spendenmarathon: "Ich bin so aufgeregt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen", sagte er. Auf Wunsch seiner Braut verbrachten die beiden den Abend vor der Hochzeit getrennt.

Nach der TV-Show im April 2022 zeigte sich das Paar erstmals öffentlich. Noch im selben Jahr bezogen sie eine gemeinsame Wohnung in Frankfurt. Ende 2023 kursierten Trennungsgerüchte, die beide später entkräfteten.

Beziehungskrise überwunden

"Wir hatten auch mal so ein Tief, wo wir darüber nachgedacht haben, ob es noch das Richtige ist", gestand Stuckmann. Auslöser seien Auseinandersetzungen über den gemeinsamen Haushalt gewesen.

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Die Geschichte hat ein Happy End: Im August 2027 soll auf Mallorca eine größere Feier mit Freunden folgen. Vorher geht es für das frisch verheiratete Paar aber erst einmal in die Flitterwochen.