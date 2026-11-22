i Miley Cyrus und Maxx Morando sind jetzt verheiratet. REUTERS/Mario Anzuoni Maxx Morando Heimliche Hochzeit! Miley Cyrus hat wieder "Ja" gesagt Lange wurde spekuliert, jetzt sollen die Hochzeitsglocken geläutet haben: Miley Cyrus hat ihrem Freund Maxx Morando offenbar das Jawort gegeben. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 09:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Miley Cyrus hat offenbar Nägel mit Köpfen gemacht: Die Sängerin und ihr Partner Maxx Morando sollen sich am Samstag in Palm Springs das Jawort gegeben haben. Erste Aufnahmen der Hochzeit von "TMZ" und "People" zeigen die 33-Jährige sichtlich gerührt – sogar Tränen sollen geflossen sein.

Auf einem Video von "TMZ" wischt sich Miley während der Zeremonie durchs Gesicht. Auch ihr Brautkleid ist zu sehen: Die Sängerin setzte auf eine bodenlange, weiße Satin-Robe mit langen Ärmeln, hochgeschlossenem Vorderteil und tiefem Rückenausschnitt. Morando, der als Schlagzeuger bei einer Rockband spielt, erschien im schwarzen Anzug.

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Seit 2021 zusammen

Für einen ganz besonderen Moment soll ein prominenter Freund verantwortlich gewesen sein: Wayne Coyne, Sänger der Band "The Flaming Lips", führte die beiden vor den Gästen zusammen und übernahm die Trauung. Die Feier fand auf einem Grundstück statt, das einst Frank Sinatra gehörte.

Die "Hannah Montana"-Darstellerin und ihr Partner sind seit Ende 2021 liiert. Ihre erste Begegnung war ein Blind Date, bei dem nur Miley nicht wusste, wer ihr gegenüber sitzen würde. Im Gespräch mit "The Cut" machte sie deutlich, wie viel ihr Maxx bedeutet: Sie habe jemanden gefunden, "der mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert".

Miley Cyrus und Liam Hemsworth führten rund zehn Jahre lang eine On-Off-Beziehung. Ein Jahr davon waren sie sogar verheiratet. REUTERS

Miley war schon einmal verheiratet. 2018 ist sie mit Liam Hemsworth vor den Traualtar getreten. Die Beziehung zerbrach im August 2019, die Scheidung war im Jänner 2020 abgeschlossen.