i Oliver und Amira Pocher haben sich 2023 getrennt. IMAGO / Future Image; IMAGO / STAR-MEDIA Erstes Treffen nach Geburt Oliver Pocher sah Baby von Exfrau Amira: "Komisch" Oliver Pocher begegnete dem Baby seiner Ex-Frau Amira Aly erstmals bei einer Party. Der Comedian gibt ehrliche Einblicke in seine Gefühlswelt. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 17:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer Party in der Fußball-Indoorhalle von Lukas Podolski in Köln kam es zum emotionalen Aufeinandertreffen. Oliver Pocher traf dort nicht nur auf seine Ex-Frau Amira Aly, sondern auch auf deren neues Baby mit Partner Christian Düren.

Im Podcast "Patchwork Boys" erzählte Pocher seinem Kumpel Pietro Lombardi, wie das Treffen ablief. Er habe Amira gefragt, wo "der Rest vom Fest" sei – gemeint waren Düren und das Neugeborene. Als Amira erklärte, sie müsse das Baby gleich stillen, habe er gesagt: "Ist doch super, kannst du doch hier."

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Wie bunte.de berichtet, brachte Düren die Kleine kurz darauf zur Party. Auf die Frage, ob ihn das emotional berührt habe, antwortete Pocher zunächst: "Es ist erstaunlich unemotional." Dann räumte er jedoch ein, dass die Situation nicht spurlos an ihm vorüberging.

"Klar ist das komisch"

"Klar ist das komisch. Natürlich denkst du an die Geburt deiner Kinder", gab der 48-Jährige zu. Er fügte aber hinzu: "Auf der anderen Seite denkst du auch: alles gut." Er habe Christian Düren sogar gesagt, dass er bei dem Fest dableiben solle.

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Pocher und Aly haben gemeinsam zwei Söhne. Nach ihrer Trennung kam Amira mit dem ProSieben-Moderator Christian Düren zusammen, mit dem sie nun ein gemeinsames Kind hat. Die Scheidung mit dem Comedian wurde zu einem öffentlichen Rosenkrieg.