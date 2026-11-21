i Sarah Connor erfindet sich neu. IMAGO/Eibner; Instagram Radikale Typveränderung Braun statt blond! Sarah Connor zeigt neue Frisur Sarah Connor zeigt sich auf Instagram mit brünetter Mähne statt blonder Haare. Der neue Look fällt in eine besondere Phase ihres Privatlebens. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 16:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sarah Connor überrascht ihre Fans mit einem ungewohnten Look: Statt ihrer gewohnten blonden Mähne trägt die Sängerin plötzlich dunkle Haare. Auf Instagram präsentierte die 46-Jährige am Donnerstag ein Selfie mit brünettem Pferdeschwanz, Kussmund und Peace-Zeichen.

Dazu kombinierte sie ein transparentes Oberteil, während im Hintergrund ihr Song "Souvenir" lief. Viel verriet sie über die Veränderung allerdings nicht. "Miss u my babies", schrieb sie zu dem Schnappschuss und fügte ein rotes Herz hinzu. Nach dem Ende ihrer Tour Ende August hatte sich Connor eine Auszeit genommen – offenbar vermisst sie in dieser Zeit auch ihre Fans.

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Sarah Connor experimentiert herum

Dass Sarah Connor gerne mit ihrem Aussehen experimentiert, ist nicht neu. Bereits 2018 trug sie einen brünetten Kurzhaarschnitt, 2021 überraschte sie mit bunten Haaren und im Jänner 2024 mit einem satten Dunkelbraun.

Die aktuelle Veränderung fällt allerdings in eine besonders bewegte Phase ihres Privatlebens: Im September machte die Sängerin öffentlich, dass sich ihre Ehe mit Florian Fischer (52) verändert hat.

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Die beiden seien "kein klassisches Ehe-Paar mehr", würden sich aber weiterhin gut verstehen. Ob die dunkle Mähne nun dauerhaft bleibt oder nur ein vorübergehendes Styling ist, ließ Connor offen.