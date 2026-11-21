i Til Schweiger bei einer Filmpremiere im November 2025. APA-Images / PA / Doug Peters Nach drei Jahren Auszeit Til Schweiger spricht über Tiefpunkt seines Lebens Der 62-jährige Schauspieler kehrte in die NDR Talk Show zurück und sprach über seine lebensbedrohliche Sepsis und die Vorwürfe gegen ihn. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 15:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Knapp drei Jahre hatte sich Til Schweiger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun feierte er sein TV-Comeback in der "NDR Talk Show" bei Moderatorin Bettina Tietjen.

Auf die Frage, wie es ihm geht, offenbarte der Schauspieler, dass er eine Sepsis hatte. Solange die Blutvergiftung in seinem Körper war, konnte er nicht operiert werden – das wäre lebensgefährlich gewesen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Das war der Tiefpunkt meines Lebens, aber seitdem geht es wieder bergauf", sagte Schweiger nach Angaben von tag24.de. Der 62-Jährige befinde sich nun in einem Stadium innerer Ruhe, wie er es sein ganzes Leben nicht gekannt habe.

Schweiger wehrt sich gegen Vorwürfe

Auf den Spiegel-Artikel von vor drei Jahren angesprochen, in dem es um Fehlverhalten am Set ging, zeigte sich Schweiger kämpferisch. "Das hat mein Leben überhaupt nicht durcheinandergebracht", erklärte er.

Er gab lediglich eine Ohrfeige zu, für die er sich am selben Tag entschuldigt habe. Die Behauptung des Spiegels, mit 50 Leuten gesprochen zu haben, bezeichnete er als gelogen – es seien nur fünf gewesen.

Seit fast einem Jahr trinkt Schweiger keinen Alkohol mehr. "Und seitdem habe ich nicht einmal gedacht, jetzt würde ich gerne mal wieder was trinken", so der Schauspieler stolz.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Sequel zu Kultfilm angekündigt

Außerdem verriet Schweiger, dass er an einem zweiten Teil des Kultfilms "Der bewegte Mann" arbeitet. Die Dreharbeiten sollen nächstes Jahr beginnen. "Und das ist ein sehr, sehr gutes Drehbuch", versprach der Regisseur.