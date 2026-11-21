i Lief bei Diplo und berühmten Damen wie Jolie, Hudson und Perry die Kamera im Bett mit? REUTERS/Eduardo Munoz; IMAGO/Sipa USA; REUTERS/Mario Anzuoni; REUTERS/Clodagh Kilcoyne Er datete Perry, Hudson & Co. Star-DJ Diplo ganz offen: "Habe auch Männer geliebt" Diplo datete schon einige der schönsten Frauen Hollywoods. Doch der DJ macht klar: Auch Männer können sein Herz erobern. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 20:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Katy Perry, Madonna, Kate Hudson – Diplo soll schon so einige prominente Damen gedatet haben. Auch eine Turtelei mit Angelina Jolie wird dem DJ nachgesagt. Doch bei der Liebe scheint der 48-Jährige nicht unbedingt auf ein Geschlecht festgelegt zu sein – auch Männer haben eine Chance bei ihm.

Im Podcast "Office Of" sprach er mit dem New Yorker Journalisten Yale Breslin ganz offen: "Ich hatte homosexuelle Erfahrungen", erzählte der Musiker. Er sieht hier eine Doppelmoral in der Gesellschaft: "Für Frauen ist es viel einfacher, so etwas zu sagen."

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Diplo packt über Liebsleben aus

Eine Beziehung mit einem Mann kann sich der Musikproduzent grundsätzlich vorstellen, auch wenn für ihn derzeit weder eine Hochzeit noch ein festes Dating-Verhältnis infrage kommt.

"Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass man sich einfach so für Homosexualität entscheiden kann, aber ich habe selbst schon Erfahrungen mit Männern gemacht, bin also nicht grundsätzlich dagegen. Ich glaube aber nicht, dass ich einen Mann heiraten oder eine feste Beziehung mit ihm eingehen würde, schließe es aber auch nicht aus. Ich habe schließlich auch schon Männer geliebt", hieß es von ihm weiter.

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Dass er sich in Sachen Liebe manchmal selbst im Weg stand, verriet der dreifache Vater ebenfalls: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jemals mit einer Frau hatte, weil ich einfach solche Angst davor hatte", erklärte Diplo. Was Liebe wirklich bedeutet, habe er erst durch seine Kinder verstanden.