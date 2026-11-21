i Fans werfen Bill und Tom Kaulitz nach ihrem Wien-Besuch "Doppelmoral" vor. IMAGO/BREUEL-BILD; TikTik/@larakisstudio; Instagram/milena.roever Fiaker & Schnitzel Nach Wien-Besuch: Bill und Tom Kaulitz in der Kritik Nach dem umjubelten Konzert in Wien sprechen Bill und Tom über ihren Besuch. Einige Fans können bei ihren Aussagen allerdings nur den Kopf schütteln. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 18:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bill und Tom Kaulitz sind derzeit gefühlt überall: ausverkaufte Konzerte, eine erfolgreiche Netflix-Serie, ein beliebter Podcast und jede Menge Hype. Ende des Jahres stehen sie außerdem erstmals als Moderatoren von "Wetten, dass...?" vor der Kamera. Auch eine neue ZDF-Doku über ihre Karriere wird demnächst veröffentlicht.

Doch ausgerechnet nach ihrem Wien-Besuch geraten die "Tokio Hotel"-Zwillinge nun in eine unangenehme Diskussion. Auslöser ist eine Passage aus ihrem Podcast "Kaulitz Hills", die bei vielen Fans für Unverständnis sorgt.

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Erst Fiaker-Verbot, dann Schnitzel

Vergangene Woche rockten die Brüder mit ihrer Band die ausverkaufte Wiener Stadthalle. In der neuen Folge ihres Podcasts lassen sie anschließend ihren Österreich-Besuch Revue passieren. Vor allem die Fiaker in der Innenstadt haben es ihnen dabei angetan – allerdings im negativen Sinne. Für die beiden ist klar: Die Pferdekutschen gehören abgeschafft.

"Dass sie das in Wien nicht hinbekommen, das zu verbieten – ich verstehe es nicht", ärgert sich Tom. "Es tut mir im Herzen weh, wenn ich daran vorbeigehe." Auch Bill findet die Kutschen "schrecklich". Besonders hart gehen die beiden mit den Fahrgästen ins Gericht: "Diese Idioten, die sich da reinsetzen, finde ich noch viel schlimmer", meint Tom. Bill fragt, "ob die noch alle Latten am Zaun haben" und ob diese Menschen überhaupt Empathie besitzen. Die Debatte um die Fiaker ist angesichts der jüngsten schweren Unfälle mit Pferdegespannen sowie des gescheiterten Verbotsantrags der Grünen derzeit besonders präsent.

Doch dann folgt eine Wendung, die viele Fans fassungslos zurücklässt: Nur wenige Sätze nachdem die Brüder das Tierleid der Fiaker-Pferde angeprangert und sich für deren Abschaffung ausgesprochen haben, schwärmt Tom ausgerechnet von Fleisch. "Ich habe das beste Schnitzel gegessen. Das beste in meinem Leben", erzählt er begeistert. Bill kann da nur neidisch reagieren: "Oh man, da war ich nicht da."

Fans melden sich gegen Kaulitz-Aussagen

Genau diese Kombination stößt einigen Fans sauer auf. Auf TikTok meldet sich unter anderem die Wienerin Lara Kis zu Wort. In ihrem viralen Video, das mittlerweile mehr als 215.000 Aufrufe erzielt hat, erklärt sie, dass sie eigentlich ein großer Fan der beiden Musiker sei. Bei dieser Podcast-Passage könne sie allerdings nicht schweigen. Den Brüdern wirft sie "Doppelmoral" vor.

"Wie kann man noch dazu in einem Satz sagen, Fiaker sind Tierquälerei und wir würden uns gern dafür einsetzen, dass die abgeschafft werden und wie wenig Empathie kann man haben, und im nächsten Satz oder im selben Satz sagen, aber ich habe das beste Schnitzel meines Lebens gegessen?", fragt sie. Schließlich bestehe das klassische Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch. Doch auch ob Schwein oder Huhn: Für die überzeugte Veganerin mache das keinen entscheidenden Unterschied.

Für sie passe es nicht zusammen, bei Pferden Mitgefühl einzufordern, beim Fleischkonsum aber offenbar nicht dieselben Maßstäbe anzulegen.

Auch Ernährungswissenschaftlerin und Influencerin Milena Röver greift die Podcast-Szene in einem eigenen Video auf, das bereits rund 159.000 Aufrufe erreicht hat. Sie selbst hört den Podcast regelmäßig und betont zunächst: "Ich bin fest davon überzeugt, dass sie das Herz am rechten Fleck haben."

Trotzdem sieht auch sie in den Aussagen ein Paradebeispiel für "kognitive Dissonanz". Damit meint sie, dass Menschen den Zusammenhang zwischen tierischen Lebensmitteln und dem Leid der Tiere häufig ausblenden.

Funkenflug! Fiaker-Pferde rasen in Panik durch Passage i ?

Bei einem Pferd vor einer Fiakerkutsche sei das Leid unmittelbar sichtbar: Man sehe das lebendige Tier, erkenne seine Individualität und könne ihm direkt in die Augen schauen. Bei einem Schnitzel sei diese Verbindung hingegen für viele längst verloren gegangen. Es sei verarbeitet, paniert und habe einen eigenen Namen, der kaum noch an das Tier erinnere, von dem es stammt.

Unter beiden Videos wird ordentlich diskutiert. Zahlreiche User schließen sich den Frauen an und werfen den Musikern ebenfalls widersprüchliches Verhalten vor. Eine Reaktion von Bill und Tom Kaulitz auf die viralen Videos gibt es bislang noch nicht.