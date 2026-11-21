i Pietro Lombardi packt immer wieder aus seinem Leben aus. IMAGO/Harald Deubert Schock für "DSDS"-Star Pietro Lombardi verlor seinen Sohn am Christkindlmarkt Pietro Lombardi erlebte auf dem Weihnachtsmarkt einen Schreckmoment: Sein kleiner Sohn Leano war plötzlich weg. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 17:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ehemalige "DSDS"-Gewinner besuchte mit seinen Söhnen Alessio und Leano einen Weihnachtsmarkt. Während die beiden Brüder gemeinsam Mützen ansehen wollten, kam Alessio plötzlich allein zum Vater zurück.

Der ältere Sohn erklärte Pietro Lombardi, dass Leano einfach irgendwohin gelaufen sei. Innerlich bekam der Sänger es mit der Angst zu tun, wollte sich seine Panik aber nicht anmerken lassen.

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Nach Angaben von "Promiflash" erzählte der 34-Jährige die Geschichte jetzt in einem Podcast. Dort schilderte er, wie er sich möglichst gelassen auf die Suche nach seinem kleinen Ausreißer machte.

Süßigkeiten statt Mützen

Die Auflösung des kleinen Dramas fiel dann ziemlich süß aus – im wahrsten Sinne des Wortes. Leano war an einem Süßigkeitenstand hängen geblieben und bestaunte völlig versunken die Leckereien in der Auslage.

"Der stand da einfach nur und hat hochgeguckt die ganze Zeit", so Pietro. Der Kleine hatte dabei offenbar alles um sich herum vergessen.

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Eine süße Belohnung gab es für Leano allerdings nicht. Weil er zuvor einfach abgehauen war, kaufte ihm sein Vater nichts am Stand. Der kleine Ausflug zu den Naschereien endete für den Jungen also ohne Leckerei.