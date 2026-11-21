i Millionen sahen den "Song Contest" in Wien. ORF/Thomas Ramstorfer "Song Contest" in Wien Millionen für Österreich! So viel hat "ESC" gebracht Der "ESC" hat Wien nicht nur musikalisch in den Mittelpunkt gerückt, sondern auch die Wirtschaft ordentlich angekurbelt. Jetzt liegen die Zahlen vor! Von Heute Entertainment 21.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der "Eurovision Song Contest" in Wien ist längst vorbei, doch die wirtschaftlichen Folgen können sich sehen lassen. Eine neue Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) zeigt, dass das Mega-Event 77,2 Millionen Euro Wertschöpfung für Österreich gebracht hat.

Wie auch auf "der.orf.at" berichtet wird, blieben allein in Wien rund 59 Millionen Euro, außerdem hingen etwa 990 Arbeitsplätze mit der Veranstaltung zusammen. Besonders profitierten Hotellerie und Gastronomie, aber auch Handel, Verkehr und Veranstaltungswirtschaft.

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Rund 58.000 Ticketgäste reisten von außerhalb Wiens an, knapp 60 Prozent davon aus dem Ausland. Mit durchschnittlich vier Nächten blieben sie deutlich länger als erwartet. Dazu kamen rund 33 Millionen Euro an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen.

131 Millionen Menschen schauten zu

Doch auch international machte Wien ordentlich auf sich aufmerksam. Weltweit verfolgten rund 131 Millionen Menschen den "ESC" im Fernsehen, in Österreich schalteten beim Finale rund 1,6 Millionen ein – ein Rekord. Seit der Bekanntgabe Wiens als Austragungsort erschienen zudem mehr als 160.000 Online-Berichte in 152 Ländern.

Fast 95.000 Tickets wurden an Menschen aus 85 Ländern verkauft, das Eurovision Village am Rathausplatz zählte rund 120.000 Besuche. Auch die Stimmung in der Stadt profitierte: 49 Prozent der Wienerinnen und Wiener verbinden den "ESC" mit guter Stimmung, 45 Prozent sind stolz auf die internationale Präsentation von Vielfalt und Weltoffenheit.

Das war der ESC 2026 in Wien i ?

Auch in Folgejahren

Dass ein solcher Wettbewerb auch langfristig Touristen anziehen kann, zeigte bereits der "ESC" 2015: In den drei Folgejahren gab es rund 1,7 Millionen zusätzliche Nächtigungen ausländischer Gäste. Das entspricht einem Plus von 4,8 Prozent pro Jahr. Für 2026 ist ein vergleichbarer Effekt allerdings noch nicht belegt.