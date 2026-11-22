i Thomas durfte seiner Manuela bei Zarrella (nochmal) einen Antrag machen. ZDF "Giovanni Zarrella Show" "Schlechteste Antrag": Mann will's im TV nochmal machen Thomas' erster Heiratsantrag war alles andere als romantisch. In der "Giovanni Zarrella Show" wollte er es besser machen und überraschte seine Frau. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 18:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der "Giovanni Zarrella Show" ging es am Samstagabend ums Dankesagen. Doch auch zweite Chancen wurden in der Sendung des sympathischen Italieners vergeben.

Zarrella ging gleich zu Beginn der ZDF-Show zu einem Mann aus dem Publikum. Schnell wurde aufgeklärt, dass Thomas seine Ehefrau Manuela überraschen wollte. Grund: Der Heiratsantrag war damals nicht gelungen. In der Sendung wollte er es deshalb vor Millionenpublikum wieder gutmachen.

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Ehefrau überrascht

"Thomas, du weißt, dass ich dich anspreche – Manuela aber nicht", lachte Giovanni mit dem Gast im Publikum. Ganz überrascht und etwas überrumpelt zeigte sich die Ehefrau daneben. "Sie weiß gar nichts", amüsierte sich der Mann über seine Partnerin vor laufender Kamera.

"Liebe Manuela, es gibt einen Grund, weshalb der Thomas mich kontaktiert hat", klärte der Musiker dann auf. "Es gibt etwas, das hast du ganz schön verhauen", sagte Giovanni anschließend zu Thomas.

Dieser erinnerte sich an seinen missglückten Heiratsantrag zurück – zwar sagte seine Partnerin damals "Ja", aber der Moment war nicht sonderlich romantisch. "Du hast mir gesagt, wortwörtlich, das war der schlechteste Heiratsantrag, den es jemals gegeben hat", bohrte der Moderator nach.

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"Naja, ich bin Schwabe, ein Austro-Schwabe", erklärte Thomas und führte aus: "Und ich bin heimgekommen und habe gesagt, Schatz, wir müssen heiraten, sonst gibt's kein Geld vom Land." Das Paar wirkte peinlich berührt und Manuela gab zu: "Ich dachte, oh je, aber ich heirate ihn trotzdem." Seit 40 Jahren sind sie ein Paar, verrieten sie dann stolz – drei Töchter und einige Enkelkinder inklusive.

Zweite Chance im TV

Mit Mikrofon, romantischer Musik und liebevollen Worten legte Thomas dann los und kürte seine Manuela gleich mal zum größten Star der Zarrella-Show. Unter tosendem Applaus sagte er weiter: "Ich weiß, ich hab's vergeigt. Dieser Antrag... die Romantik hat gefehlt." Für ihn war hingegen klar: Mehr "Amore" als bei Giovanni gibt es nicht.

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Also nutzte er jetzt die Chance, um sie noch einmal richtig zu fragen. Auf den Knien machte er ihr eine Liebeserklärung. "Möchtest du mit mir gemeinsam diesen Weg gehen? Dann sag einfach: 'Ja, ich will'", zeigte sich auch Thomas als kleiner Entertainer vor der Menschenmenge.

Manuela stimmte natürlich zu und es folgte ein süßer Kuss mit Tränen in den Augen, der den TV-Abend schon mal gleich am Anfang mit hohen Gefühlen einstimmte.