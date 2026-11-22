i Adéla erobert aktuell die Popbranche. REUTERS/Mario Anzuoni; Instagram Sexy Urlaubsgrüße Popstar Adéla beeindruckt im knappen Bikini alle Newcomerin Adéla fällt nicht nur mit Hits und Talent auf, sondern auch mit ihrem Styling. Im Urlaub zeigt sie sich ebenfalls selbstbewusst und sexy. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 15:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sich für Popmusik interessiert, kommt aktuell nicht an ihr vorbei: Popstar Adéla erobert zurzeit die Branche wie keine andere. Mit ihren Hits "Ain't in LA" oder "Nicole Kidman" stürmte sie die internationalen Charts.

Nach einem erfolgreichen Jahr für die Newcomerin aus der Slowakei, die übrigens als Jugendliche ihre Ballettausbildung in Wien absolvierte, heißt es jetzt ein bisschen Entspannung. Auf Instagram schickt die Sängerin ihren Fans sexy Ulraubsgrüße.

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Adéla gönnt sich kurze Auszeit

Ein Blick auf Adéla zeigt deutlich: Pink ist ihre Farbe. Auf ihren neuen Fotos vom Meer trägt sie nicht nur ihre rosa-farbenen Haare, die als ihr Markenzeichen gelten, sondern auch den passenden Bikini dazu.

Doch nicht nur ihre sehr knappe Badekleidung zieht die Blicke auf sich. Die Musikerin präsentiert auch ihren sportlichen Körper – und dieses Sixpack kann sich sehen lassen.

"Ich hab ein paar Hits gemacht, jetzt bin ich im Urlaub", lässt sie lässig zu den heißen Ferien-Aufnahmen wissen. Ihre Fans feiern sie in den Kommentaren und überhäufen sie mit Komplimenten.

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"Du hast es dir verdient", liest man öfter von ihren Anhängern. Dabei fallen in den Nachrichten auch ein paar Promi-Namen auf. Unter anderem gibt es zum Beispiel ein Herz-Emoji von Paris Hilton – natürlich in Pink.