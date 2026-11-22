i Die ehemalige Bahnradfahrerin Kristina Vogel will sich für den "Playboy" ausziehen. IMAGO/Funke Foto Services Seit Unfall im Rollstuhl Olympia-Star Kristina Vogel will für "Playboy" posieren Ex-Olympiasiegerin Kristina Vogel würde sich gerne für den "Playboy" ausziehen – das geht aber nur, wenn ihr Chef mitspielt. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 13:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kristina Vogel hat eine besondere Idee: Die ehemalige Bahnrad-Olympiasiegerin könnte sich vorstellen, für den "Playboy" die Hüllen fallen zu lassen. Damit wäre die 36-Jährige die erste Frau im Rollstuhl, die in der deutschen Ausgabe des Männermagazins zu sehen ist.

"Warum nicht? Ich wüsste nicht, dass der 'Playboy' mal ein Playmate mit Behinderung hatte? Ich könnte mir schon ein Shooting mit dem 'Playboy' vorstellen", erklärte sie. Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht: Vogel ist inzwischen Beamtin bei der Bundespolizei und müsste sich ein solches Vorhaben zunächst von ihrem Arbeitgeber genehmigen lassen.

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Nach Unfall querschnittsgelähmt

Hinter dem möglichen Fotoshooting steckt für die Sportlerin eine klare Botschaft. "Ich muss jetzt nicht meinen Genitalbereich der ganzen Welt zeigen. Aber ich fände es schön zu zeigen, dass eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, trotzdem echt sexy sein kann. Auch wenn ich anders aussehe, kann ich attraktiv sein", sagte sie laut "Promiflash".

Seit einem schweren Trainingsunfall am 26. Juni 2018 ist Vogel querschnittsgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Den Jahrestag des Unglücks begeht sie seither als ihren "Happy Life Day".

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Dass es auch international bereits Beispiele gab, zeigen Ellen Stohl (1987) und Sharry Konopski (1997), die nach einer Querschnittslähmung für den US-"Playboy" posierten.