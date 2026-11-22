i Der neue Teil von "Tribute von Panem" ist wieder ein Hit. 2026 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich Absoluter Kassenschlager Kino-Sensation! Dieser Film ist Platz 1 in 66 Ländern Der neue "Tribute von Panem"-Film startet fulminant durch. Schon 76 Millionen Dollar eingespielt, Platz 1 in 66 Ländern. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 10:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" legt an den weltweiten Kinokassen einen beeindruckenden Start hin. Allein international spielte der Film bereits rund 76 Millionen US-Dollar ein, was etwa 69 Millionen Euro entspricht.

Besonders beeindruckend: Der neue Panem-Ableger führt in 66 Ländern die Kinocharts an. In Großbritannien lag das Ergebnis 157 Prozent über dem des Vorgängers. Auch in Australien waren es 137 Prozent mehr. In Deutschland stürmte das Prequel am ersten Tag mit einer Million US-Dollar an die Spitze - ein Plus von 83 Prozent.

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Wie "Promiflash" berichtet, wurden weitere erste Plätze unter anderem aus Norwegen, Schweden, Belgien, Italien, Dänemark, Finnland und den Niederlanden gemeldet. Auch in Lateinamerika und im Nahen Osten dominierte der Film zahlreiche Kinocharts.

Kritiken gespalten

Beim Publikum kommt der Film offenbar besser an als bei manchen Kritikern. Die Rezensionen waren weit auseinandergegangen. Besonders hart hatte Peter Bradshaw im "Guardian" geurteilt und den Film als "surreal schlecht" und "langweilig" bezeichnet - nur ein Stern. Ein anderes Magazin sprach mit zwei Sternen ein verhaltenes Lob aus und urteilte: "Im Wesentlichen eine Fußnote mit Ambitionen."

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Rekordverdächtiger Ausblick

Trotz der gemischten Kritiken könnte der Film noch größer werden. Experten halten ein Einspielergebnis von bis zu 190 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende für möglich. Bei den Previewvorstellungen hatte der Film bereits 21 Millionen Dollar eingenommen - der zweithöchste Previewwert der gesamten Filmreihe.