i Joseph Zada als Haymitch Abernathy. 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich Gewinnspiel Hungerspiele! Hollywood-Stars kämpfen ums Überleben In Panem geht's wieder rund! Mit Ralph Fiennes, Elle Fanning und Maya Hawke sorgt ein echtes Staraufgebot für Spannung. Wir verlosen 5x2 Kinotickets. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Arena ruft wieder! Am 19. November startet mit "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" das nächste Kapitel der erfolgreichen Filmreihe in den Kinos. Fans dürfen sich auf tödliche Spiele, fiese Intrigen und ein echtes Hollywood-Staraufgebot freuen.

Diesmal dreht sich alles um den jungen Haymitch Abernathy, gespielt von Joseph Zada. Ganze 24 Jahre vor den Ereignissen rund um Katniss Everdeen wird er für die 50. Hungerspiele ausgewählt. Und die haben es in sich: Beim zweiten sogenannten Jubel-Jubiläum wird der Überlebenskampf noch erbarmungsloser.

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Voldemort wird zum nächsten Bösewicht

Besonders spannend: "Harry Potter"-Bösewicht Ralph Fiennes schlüpft in die Rolle des skrupellosen Präsidenten Snow. Unterstützung bekommt er von einem regelrechten Hollywood-Staraufgebot.

Mit dabei sind unter anderem Elle Fanning als Effie Trinket, Maya Hawke als Wiress und "Succession"-Star Kieran Culkin als Caesar Flickerman. Auch Glenn Close, Jesse Plemons und Mckenna Grace mischen im neuen Panem-Abenteuer mit.

Millionen Fans können es kaum erwarten

Die Vorlage stammt erneut von Bestsellerautorin Suzanne Collins. Ihr Roman "Der Tag bricht an" entwickelte sich zum Mega-Erfolg: Bereits in der ersten Woche nach Erscheinen im März 2025 wurden laut Produktionsangaben fünf Millionen Exemplare verkauft.

Regie führt wieder Francis Lawrence, der bereits mehrere Teile der erfolgreichen Filmreihe inszenierte.

Eines ist klar: In Panem wird wieder ums nackte Überleben gekämpft – und für die Fans dürfte es ein Wiedersehen mit ordentlich Nervenkitzel werden! Wir verlosen dazu 5x2 Tickets:

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 25.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.