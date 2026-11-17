i Winzer Reinhold lädt zur Pool-Party ein. ATV/Joyn Flirt-Alarm im Weinviertel Badehosen-Alarm! ATV-Bauer bringt Frauen ins Schwitzen Heiße Flirts, knappe Badehosen und ein Liebes-Schock! Bei "Bauer sucht Frau" geht es diesmal ordentlich zur Sache. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da wird nicht nur der Wein heiß! In der neuen Folge von "Bauer sucht Frau" (Mittwoch, 20.15 Uhr auf ATV und JOYN) verwandelt Winzer Reinhold (44) seinen Hof im Weinviertel kurzerhand in eine Flirt-Oase.

Bei rund 40 Grad lädt der selbstbewusste Landwirt seine Hofdamen Steffi und Michele zur Abkühlung in einen umfunktionierten Wein-Bottich. Doch statt kühler Erfrischung gibt's heiße Blicke!

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Knappes Höschen sorgt für Aufregung

Besonders Reinholds knappe Badehose hat es Michele angetan. "Das Höschen hast du nur fürs Fernsehen gekauft, oder? Gibs zu!", neckt sie ihren Traumbauern.

Der genießt die Aufmerksamkeit seiner beiden Verehrerinnen sichtlich. "Wir stürzen uns ins Abenteuer", grinst Reinhold. Als schließlich auch die dritte Hofdame Anne eintrifft, ist die Runde komplett.

Für Michele steht fest: "Das Spiel um sein Herz kann beginnen." Ob Reinhold bei so viel Frauenpower noch einen kühlen Kopf bewahrt?

Bitterer Liebes-Schock in Tirol

Weniger Grund zum Strahlen hat dagegen Biobauer Alex (28) aus dem Bezirk Kitzbühel. Eigentlich will er beim großen Hoffest seine beiden Hofdamen Leonie Sophie (20) und Leonie (21) Familie und Freunden vorstellen.

Doch nach der ausgelassenen Feier folgt die kalte Dusche: Eine der beiden Frauen will den Hof vorzeitig verlassen! Für Alex kommt die überraschende Entscheidung alles andere als gelegen.

Wer erobert Michis Herz?

Auch bei Michi (36) im Waldviertel fliegen die Funken – allerdings zunächst beim Wettkampf! Ihre beiden Hofherren Bernd (35) und Andi (33) müssen in einem Geschicklichkeitsparcours beweisen, was sie draufhaben.

Der Preis: ein heiß begehrtes Einzeldate mit der Bäuerin. Wer hat am Ende die Nase vorn?

Erster Kuss in Kärnten?

Bei Thomas (26) aus Kärnten stehen die Zeichen hingegen bereits auf Liebe. Seine Entscheidung ist gefallen: Selina (24) hat sein Herz erobert.

"Mit Thomas fühlt es sich magisch an und das macht natürlich Lust auf mehr", schwärmt die Hofdame.

Beim ersten gemeinsamen Tag steht zwar zunächst die Arbeit mit der Sense auf dem Programm. Doch die große Frage lautet: Fällt jetzt endlich der erste Kuss?

"Bauer sucht Frau" – Mittwoch, 18. November, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.