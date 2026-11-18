i Mariam Battistelli und Nathalie Peña-Comas (v.l.) singen im Wiener Opernsommer in "Aida". Christian Jobst, Wiener Opernsommer Klassik am Heumarkt Große Gefühle! Verdis "Aida" erobert Wien Der Wiener Opernsommer bringt von 30. Juni bis 17. Juli 2027 Verdis "Aida" auf die Bühne. Mit dabei sind internationale Opernstars. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 11:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klassik-Fans dürfen sich schon jetzt vorfreuen: Im Sommer 2027 verwandelt sich der Heumarkt wieder in eine riesige Opernbühne. Der Wiener Opernsommer präsentiert von 30. Juni bis 17. Juli Giuseppe Verdis Meisterwerk "Aida" unter freiem Himmel.

Im Mittelpunkt der Oper steht eine tragische Liebesgeschichte: Die äthiopische Prinzessin Aida lebt als Gefangene am ägyptischen Königshof. Ausgerechnet in den Feldherrn Radamès, der gegen ihr eigenes Volk in den Krieg ziehen soll, verliebt sie sich.

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Opernstars erleben verbotene Liebe

Doch auch die ägyptische Königstochter Amneris hat ein Auge auf ihn geworfen. Als Radamès aus Liebe ein militärisches Geheimnis verrät, nimmt das Drama seinen Lauf. Verdis Oper zählt nicht zuletzt wegen ihres berühmten Triumphmarsches zu den bekanntesten Werken der Operngeschichte.

Für die Titelrolle wurden gleich zwei internationale Sängerinnen verpflichtet: Mariam Battistelli, die bereits an der Wiener Staatsoper und der Mailänder Scala aufgetreten ist, und Nathalie Peña-Comas wechseln sich als Aida ab. Als Radamès sind Joseph Dahdah und Young Woo Kim zu erleben. Margarita Gritskova und Marianne Schechtel übernehmen die Rolle der Amneris. Ein besonderes Debüt feiert Bassbariton Falk Struckmann, der erstmals als ägyptischer König auftritt.

Für die musikalische Leitung zeichnet Intendant Joji Hattori verantwortlich, Regie führt Dominik Am Zehnhoff-Söns. Das Bühnenbild und die opulenten Kostüme stammen von Manfred Waba. Für die Musik sorgen das Wiener KammerOrchester und der Philharmonia Chor Wien.

Verdis Geist führt durch die Oper

Eine Besonderheit erwartet das Publikum zwischen den Akten: Schauspieler Georg Leskovich schlüpft in die Rolle von Giuseppe Verdis Geist und erklärt die Handlung. So sollen auch Besucher, die bisher wenig mit Oper anfangen konnten, leichter in die Geschichte eintauchen können. Die Musik selbst bleibt vollständig erhalten. Zusätzlich können Besucher die Handlung über Untertitel auf ihrem Smartphone auf Deutsch, Englisch oder Italienisch mitverfolgen.

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"Wir wollten ein Festival schaffen, das die Einheimischen ebenso begeistert wie Gäste aus dem In- und Ausland. Deshalb präsentieren wir die schönsten und bedeutendsten Opern der Welt ohne zu viel Avantgardismus, so, wie ihre Komponisten sie erfunden haben", erklärt Intendant Hattori.

Auch für junge Opernfans gibt es ein besonderes Angebot. Im Frühjahr 2027 sind Workshops an Schulen in Wien und Niederösterreich geplant. Ausgewählte Schulklassen dürfen außerdem bei den Proben hinter die Kulissen blicken. Am 29. Juni 2027 können Schulen aus ganz Österreich sogar kostenlos die Generalprobe von "Aida" besuchen. Eine Anmeldung ist unter [email protected] möglich.