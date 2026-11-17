i Jay-Z gilt als reichster Musiker der Welt. IMAGO/ZUMA Press Wire Reichster Musiker der Welt Jay-Z casht ab: 665-Millionen-Deal für Musik Mit einem Riesengeschäft stärkt der Rapper sein Musik-Imperium. Forbes schätzt sein Vermögen auf 2,8 Milliarden Dollar – Platz eins weltweit. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 17:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das von Jay-Z' Roc Nation unterstützte Musikinvestment-Unternehmen Duetti hat sich 665 Millionen US-Dollar an frischem Kapital gesichert. Das Geld soll in den Ausbau des Portfolios an Musikrechten fließen.

Den Großteil der Summe – 450 Millionen Dollar – stellt der Finanzinvestor Carlyle über eine Verbriefung bereit. Weitere 165 Millionen kommen von Viola Credit, plus 50 Millionen Dollar von Flexpoint Ford und Truist Bank.

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Erster Hip-Hop-Milliardär der Geschichte

Das 2022 gegründete Duetti hat damit insgesamt über 1,3 Milliarden Dollar eingesammelt, meldet Raptastisch. Die Firma kauft, verwaltet und vermarktet Musikkataloge von Künstlern und Songwritern aus über 50 Ländern.

Hinter Roc Nation steht ein Mann, der längst nicht mehr nur Rapper ist. Jay-Z gilt seit 2019 als erster Milliardär des Hip-Hop. Laut Forbes stieg sein Vermögen von einer Milliarde Dollar auf rund 2,8 Milliarden im Jahr 2026 – damit ist er der wohlhabendste Musiker der Welt, noch vor seiner Frau Beyoncé.

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Den größten Teil seines Reichtums verdankt Jay-Z nicht Plattenverkäufen, sondern cleveren Beteiligungen. Dazu zählen die Champagnermarke Armand de Brignac, bei der 2021 die Hälfte an LVMH ging, und der Cognac D'Ussé, der mehrheitlich an Bacardi verkauft wurde. Auch eine frühe Uber-Beteiligung zahlte sich aus.