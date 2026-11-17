i Vladimir Burlakov (Zar Alexander I) und Marlene Tanczik (Wilhelmine von Sagan). © 2025 The Walt Disney Company Neue Disney+ Serie Wien im Ausnahmezustand! Kaiser, Affären und Intrigen Champagner, heiße Affären und fiese Intrigen! In "Vienna Game" wird Wien zum Schauplatz eines royalen Machtpokers. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer glaubt, dass Geschichte langweilig ist, wird hier eines Besseren belehrt! In der opulenten Historienserie "Vienna Game" auf Disney+ (ab 18. November) wird Wien zum Schauplatz eines gewaltigen Machtpokers. Und dabei geht es nicht nur um Politik, sondern auch um verbotene Liebschaften, Eifersucht und jede Menge schmutzige Tricks.

Wir schreiben das Jahr 1814: Napoleon sitzt auf der Insel Elba fest, während sich Europas Könige, Kaiser und Diplomaten beim Wiener Kongress versammeln. Offiziell soll nach jahrelangen Kriegen endlich Frieden geschaffen werden. Hinter den Kulissen wird allerdings gelogen, geliebt und intrigiert, was das Zeug hält.

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Heiße Affären am Kaiserhof

Mittendrin: Wilhelmine von Sagan, gespielt von Marlene Tanczik. Die ebenso einflussreiche wie raffinierte Adelige ist die Herzensdame von Fürst Metternich (Alexander Scheer) und weiß genau, wie man die mächtigen Männer Europas um den Finger wickelt.

Doch dann kreuzt der charmante Schürzenjäger Baron Amor Łaski (Daniel Donskoy) ihren Weg. Der Napoleon-Anhänger bringt nicht nur die Gefühle, sondern auch die politischen Machtverhältnisse gehörig durcheinander.

Ein Brief sorgt für Riesen-Chaos

Während Zar Alexander I. (Vladimir Burlakov) und die europäischen Herrscher um Einfluss kämpfen, sorgt ausgerechnet ein kleiner Beamter für einen gewaltigen Skandal.

Seidl fälscht einen Brief, um einen Rivalen auszuschalten – und setzt damit eine gefährliche Kettenreaktion in Gang. Plötzlich steht für die Beteiligten alles auf dem Spiel: Macht, Liebe und möglicherweise sogar die Zukunft Europas.

Viel Glamour, wenig Geschichtsunterricht

Mit prächtigen Kostümen, luxuriösen Kulissen und einer ordentlichen Portion schwarzem Humor setzt "Vienna Game" auf Unterhaltung statt trockenen Geschichtsunterricht.

Gedreht wurde unter anderem in Wien und Budapest. Regie führte Hannu Salonen, das Drehbuch stammt von Stefan Brunner.

Die ersten Reaktionen fallen allerdings gemischt aus: Während die aufwendige Ausstattung und das hohe Tempo punkten, kritisieren manche Rezensionen die überladene Handlung und fehlende historische Tiefe.

Eines ist sicher: Bei diesem Wiener Kongress wird nicht nur getanzt – hier fliegen auch ordentlich die Fetzen!