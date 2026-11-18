i Matt Damon nimmt das gemeinsame Filmeschauen nämlich ziemlich ernst. Bei ihm zu Hause gelten knallharte Kino-Regeln. REUTERS/David Swanson Strenger Haushalt Handy weg! Matt Damon greift bei Töchtern durch Bei Hollywood-Star Matt Damon ist Schluss mit Plaudern und Handyspielen! Der Schauspieler hat für seine vier Töchter klare Regeln aufgestellt. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer bei Matt Damon (56) auf einen gemütlichen Filmabend mit Plaudern und Handyspielen hofft, hat schlechte Karten! Der Hollywood-Star nimmt das gemeinsame Filmeschauen nämlich ziemlich ernst. Bei ihm zu Hause gelten knallharte Kino-Regeln.

"Ich sage meinen Kindern immer, es gelten dieselben Regeln wie im Kino: keine Handys, keine Gespräche", verriet der Oscar-Preisträger dem US-Magazin "People".

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Vier Töchter müssen sich an Regeln halten

Damon hat mit seiner Ehefrau Luciana Barroso drei gemeinsame Töchter. Auch ihre Tochter aus einer früheren Beziehung hat er mit großgezogen. Die vier sind mittlerweile zwischen 16 und 27 Jahre alt – doch beim Filmabend macht Papa Matt offenbar keine Ausnahmen.

Der Schauspieler will das echte Kino-Feeling nämlich auch in die eigenen vier Wände bringen. "Ich versuche, das Kinoerlebnis bei mir zu Hause so gut wie möglich nachzustellen", erklärt er.

Auch das Licht muss aus!

Doch das ist gar nicht so einfach. Schuld daran ist ausgerechnet die Architektur seines Hauses. Denn Wohnzimmer, Esszimmer und Küche gehen offen ineinander über.

"Daher gibt es viel Licht. Man muss also alle Lichter ausschalten, damit es dunkel wird", erzählt Damon.

Heißt für die Familie: Licht aus, Handy weg und bloß nicht quatschen! Bei Papa Matt wird der Filmabend eben zur Chefsache.