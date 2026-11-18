i Schlager-Legende Al Bano Carrisi bringt seine Tochter Jasmine (25) mit auf die Seebühne Mörbisch. Maria Hintz Italo-Stars in Mörbisch Al Bano holt jetzt seine Tochter auf die große Bühne Familien-Power am Neusiedler See! Italo-Legende Al Bano bringt seine Tochter Jasmine nach Mörbisch. Auch weitere Schlagerstars sind mit dabei. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 12:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da liegt Amore in der Luft! Am 1. September 2027 verwandelt sich die Seebühne Mörbisch in ein kleines Stück Italien. Bei "Amore Italiano 2027 – Die italienische Schlagernacht" geben sich gleich mehrere Italo-Stars die Klinke in die Hand. Und jetzt gibt es prominenten Familienzuwachs!

Schlager-Legende Al Bano Carrisi bringt nämlich seine Tochter Jasmine (25) mit auf die Bühne. Die junge Sängerin stammt aus seiner Beziehung mit Loredana Lecciso und ist in ihrer Heimat Italien längst keine Unbekannte mehr.

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Papa Al Bano macht Platz für Tochter Jasmine

Während Papa Al Bano seit Jahrzehnten Millionen Fans mit seiner Stimme begeistert, will Jasmine musikalisch in seine Fußstapfen treten. Dabei setzt sie auf ihren ganz eigenen Stil. In Mörbisch stehen Vater und Tochter nun gemeinsam im Rampenlicht – ein besonderer Auftritt für die berühmte italienische Künstlerfamilie.

Doch damit nicht genug! Auch Italo-Legende Pupo sorgt mit Hits wie "Su di noi" für jede Menge 80er-Jahre-Nostalgie. Alan Sorrenti, bekannt durch Ohrwürmer wie "Tu sei l’unica donna per me" und "Figli delle Stelle", ist ebenfalls mit von der Partie.

Auch Gabalier-Duettpartner ist dabei

Für frischen Wind sorgt Pietro Basile. Der Sänger landete gemeinsam mit Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier mit "Una canzone per te" einen Nummer-1-Hit. In Mörbisch feiert er nun sein Debüt auf der Seebühne.

Veranstalter Wolfgang Werner verspricht einen Abend für mehrere Generationen: "Unser Ziel war es, ein Line-up zusammenzustellen, das die musikalische Bandbreite Italiens authentisch abbildet und verschiedene Generationen anspricht."

Wer bei so viel Amore live dabei sein möchte: Die italienische Schlagernacht steigt am 1. September 2027 um 19.30 Uhr auf der Seebühne Mörbisch. Tickets gibt es ab 55 Euro bei oeticket.com, die teuersten Karten kosten 190 Euro.