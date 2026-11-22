i Pocher und Fröhlich werden wohl keine Freunde mehr. imago images/Kirchner-Media; IMAGO/mix1 Doch keine Versöhnung Pocher provoziert: Menowin verlässt wegen ihm Show Bei einer Podcast-Aufnahme kam es zwischen Oliver Pocher und Menowin Fröhlich zum heftigen Streit. Der "DSDS"-Sieger verließ die Bühne. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was als Versöhnungsversuch geplant war, endete in einem handfesten Eklat. Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (34) nahmen am Samstag im Haus Leipzig zwei Folgen ihres Podcasts "Patchwork Boys" auf – erstmals mit Stargast Menowin Fröhlich (39).

Der "DSDS"-Sieger von 2026 hatte Pocher im August herausgefordert, ihn einzuladen, um den jahrelangen Zwist zwischen den beiden zu beenden. Doch statt Frieden gab es Zoff.

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Der Comedian hatte in der Vergangenheit immer wieder gegen Menowin ausgeteilt, wie es auch bei "TAG24" heißt. Dabei seien dessen frühere Gewichtsprobleme und auch seine Beziehung zu seiner Cousine, mit der er drei Kinder hat, Thema gewesen.

Pocher überschritt eine Grenze

Menowin stellte bei der Show klar, dass Comedy nicht alles dürfe und spätestens beim Thema Kinder eine Grenze erreicht sei. Pocher hielt dagegen, dass in Deutschland Redefreiheit herrsche.

Der Streit eskalierte, als der Comedian sagte: "Vielleicht bums ich auch nochmal meine Cousine." Für Menowin war das zu viel: "Das ist ein Fotzen-Move. Ich bin hierher gekommen, um mit dir ein normales Gespräch zu führen."

Sohn saß im Publikum

Besonders brisant: Menowins ältester Sohn befand sich währenddessen im Publikum. Der Sänger verließ die Bühne und noch während der Show auch das Gebäude. Sein Sohn folgte ihm.

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Pocher und Lombardi brachten den Auftritt dennoch zu Ende und sangen zum Abschluss "I Want It That Way" von den Backstreet Boys. Anschließend machten sich beide auf zu einem Charity-Event.