i Pop meets Politik: Emmanuel Macron, Katy Perry und Justin Trudeau posieren im Goldenen Salon des Élyssée-Palastes. Instagram Mit Justin Trudeau auf Tour Pop trifft Politik! Katy Perry zeigt sich mit Macron Katy Perry tauscht die Bühne gegen das politische Parkett: In Paris trifft sie gemeinsam mit Justin Trudeau auf Frankreichs Präsident Macron. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 12:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während es manche Popstars um jeden Preis vermeiden wollen, dass man sie mit Politik in Verbindung bringt, kennt Katy Perry hier offenbar keine Berührungsängste! Gemeinsam mit ihrem Partner Justin Trudeau legte die Sängerin bei einer Europareise einen besonderen Zwischenstopp in Paris ein.

Im Élysée-Palast kam es dort zu einer Begegnung mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Das Ergebnis: ein Selfie der etwas anderen Art! Perry nahm das Handy selbst in die Hand und lichtete sich gemeinsam mit den beiden Politikern vor den prunkvollen, goldverzierten Wänden des Palastes ab. Macron im weißen Hemd, Trudeau im dunklen Pullover – alle drei strahlen in die Kamera.

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Sie zeigt ihre Welt – er seine

Für die 42-Jährige ist der Kontakt mit internationalen Spitzenpolitikern eine eher ungewohnte Begleiterscheinung ihrer neuen Liebe. Trudeau war schließlich einst Premierminister Kanadas und hält seine politischen Begegnungen während der Europatour auf Instagram fest.

Die Beziehung der beiden wurde im vergangenen Jahr bekannt. Immer wieder wurde der 54-Jährige auch auf Konzerten der "I Kissed A Girl"-Interpretin gesehen. Nun bekommt die Sängerin offenbar auch einen Einblick in die diplomatische Welt ihres Freundes.